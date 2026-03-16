Voodoo Jürgens: "Fußballspiele sind für mich nicht gesund"

2016 hat Voodoo Jürgens mit dem Lied "Heite grob ma Tote aus" die heimische Musikbühne betreten und gehört seitdem zum Stamminventar. In seiner Kindheit kickte er mit Stefan Maierhofer, ging in den 90er-Jahren zum SK Rapid ins Stadion.

In seinen schwarzhumorigen Texten geht es zwar auch auf der neuen Platte "Gschnas" nicht explizit um Fußball. "Die Fußballlieder schreibt ja auch der Nino aus Wien", sagt er dazu.

Dennoch, Jürgens besingt in seinen Texten eher die, die man auf der Fantribüne trifft, nicht jene, die im VIP-Klub sitzen. Letztlich haben Fußball und Musik viel gemeinsam. Etwa, dass es ein Hobby ist, das man zum Beruf macht. Und "I am from Austria" ist ja auch eine Sporthymne, obwohl der Sport kein einziges Mal darin vorkommt.

Im Rahmen des Interviews spricht er nun über seinen Weg in die Musik, die zahlreichen Berührungspunkte mit dem Fußball und ob er sich die WM-Spiele ansieht.

90minuten: Wenn du ein Fußballer in einem bestimmten Spiel sein könntest, wer wäre es?

Voodoo Jürgens: (denkt nach) Ich wäre Andrea Pirlo und würde mit Italien gegen Holland spielen.

90minuten: Angefangen hat bei dir alles in Tulln, das ist keine Fußballstadt. Du hast als Kind aber wohl schon gekickt, oder?

Voodoo Jürgens: Meine Familie hat schon mit Fußball zu tun gehabt. Mein Großvater hat recht erfolgreich beim FC Tulln gespielt, mein Onkel war in der Südstadt. Ich war zwar in der Sporthauptschule, aber nur kurz beim Verein, gemeinsam mit Stefan Maierhofer, nachdem der von Gablitz nach Tulln gekommen ist. Wie man weiß, ist er seinen Weg dann gegangen. Ich bin dann lieber Skateboard-Fahren gegangen.