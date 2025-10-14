Wer die Videos von "influencer_dave" kennt, wie die Kunstfigur etwas benebelt an einem Würstelstand steht, wird sich denken: Der ist doch sicher Fußballfan.

Tatsächlich hat David Scheid lange Fußball gespielt. Etwa in Groß-Schweinbarth. Er ist zudem selbst Fan, aber nicht von einem der ganz großen Vereine. Überhaupt lebt David Scheid ein etwas zwiespältiges Fußballfan-Dasein: Einerseits mag er das Nationalteam, andererseits findet er den modernen Fußball mit seinen Auswüchsen ablehnenswert.

Der Jugendfreund von Ex-Veilchen Rubin Okotie ist übrigens viel mehr als seine Kunstfigur. Beispielsweise Kabarettist und Schauspieler.

Aber ein bisschen Dave steckt in ihm. Oder umgekehrt, wie er im 90minuten-Interview einräumt.

90minuten: Welcher Fußballspieler in welchem konkreten Spiel wärst du gerne gewesen?

David Scheid: Ich glaube, ich wäre gerne der Toni Pfeffer beim 0:9 gegen Spanien gewesen. Es imponiert mir, wenn man so extrem am Boden ist und trotzdem so eine Wuchtel droppen kann. Er ist ein Humorgott.

Und du hast das gesamte Übel der Fußballwelt erfahren und von dem Punkt weg kann es nur noch hinaufgehen. Er war zwar sehr arm, aber durch sowas musst du durch und wer das nicht erlebt, wird auch keine großen Siege einfahren.