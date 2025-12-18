Jazz Gitti: "In guten Zeiten zusammenzuhalten kann jeder"

"Deppade Frog, deppade Antwort. G'scheide Frog, a deppade Antwort", sagt die Jazz Gitti im Vorfeld einer Veranstaltung beim SK Rapid im 90minuten-Promifan-Gespräch. Die Grünweißen, die liebt sie - und sie lieben sie. "Rapid, wos war i ohne di", singt sie in einem aktuellen Song.

Dabei sei so viel verraten: Die 1946 in Wien geborene Sängerin machte sich lange Zeit gar nichts aus Fußball. Ihr Lebensgefährte Roman ist mit "Schuld". Den lernte sie in den 90er-Jahren kennen.

Überhaupt glaubt man heute, dass die Entertainerin immer schon im Rampenlicht stand. Doch das tut sie im Grunde auch erst seit 1990 das Album "A Wunda" veröffentlicht wurde. Dieses erhielt Doppelplatin. Seit damals ist Martha Butbul, geborene Bohdal, heimisches Stamminventar, in einer ähnlichen Liga wie Cordoba und "I am from Austria".

Sie spricht über ihren Werdegang, wie es zur Zusammenarbeit mit Rapid kam und was der Fußball für sie bedeutet – und für die Fans eine Chance, eine rot-weiß-rote bzw. grün-weiße Institution näher kennenzulernen.

90minuten: Wenn du ein Fußballer in einem bestimmten Spiel sein könntest, wer wäre es?

Jazz Gitti: In gar keinem. Mit Plattfüßen und X-Haxen kann man nicht Fußball spielen.

90minuten: Nicht bei allen "Promifans" ist der Lieblingsverein bekannt. Bei dir weiß man das: Es ist Rapid. Seit wann?

Jazz Gitti: Seit den 90er-Jahren, aber ich weiß nicht mehr, wie es genau passiert ist. Ich war oft im Stadion, bekam hier immer Möglichkeiten, mich und meine CDs zu promoten. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Fans meine Musik mögen - und ich mag sie.

90minuten: Also war es folgerichtig, auch bei den Rapid-Meisterfeiern zu singen. Ich war mehr zufällig bei einer der beiden, weiß aber nicht mehr, ob das 2005 oder 2008 war. Hast du bei beiden gesungen?

Jazz Gitti: Ich glaube, aber weiß es auch nicht mehr genau. Wenn mich Rapid gerufen hat, war ich eigentlich immer dabei und hatte meinen Spaß. Die sind genauso wahnsinnig wie ich, und es gab viele lustige Erlebnisse.

90minuten: Welche?

Jazz Gitti: Bei einem Freundschaftsspiel gegen ein belgisches Team durfte ich die Gäste begrüßen und habe den Satz auf Französisch gesagt. Daraufhin haben sie mich geschimpft. Ich habe zwar zurück geschimpft, aber es gab dennoch kein Problem. Eigentlich wollte ich zeigen, dass Rapid zu den Gästen freundlich ist, das ist irgendwie in die Hose gegangen.