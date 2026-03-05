Am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den FC Blau-Weiß Linz hat Nikolai Baden Frederiksen einen beinahe perfekten Nachmittag erlebt. Beinahe, weil er beim Knierutsch-Jubel nach dem ersten von drei Treffern im Rasen hängenblieb und beinahe einen Bauchfleck hingelegt hätte.

Gesundheitlich geht es dem Dänen aber gut, versichert er lachend im Interview mit 90minuten: "Diese Frage haben mir einige Teamkollegen auch schon gestellt. Ja, alles okay."

Einem Einsatz im Entscheidungsspiel gegen den GAK am Sonntag (17 Uhr im LIVE-Ticker) steht somit nichts im Weg. Gewinnt die WSG Tirol, während Rapid gegen Salzburg verlieren und die SV Ried (gegen die Wiener Austria), sowie der SCR Altach (gegen Sturm Graz) bestenfalls unentschieden spielen, gelingt der Einzug in die Meistergruppe. Wenn der nominell beste Stürmer des Wattener Kaders rechtzeitig zur Bestform findet, macht es die Angelegenheit umso spannender.

90minuten: Am Wochenende ist dir der erste Hattrick in der Bundesliga gelungen. Durftest du den Ball behalten?

Baden Frederiksen: Es hat ein bisschen gedauert, bis man ihn dann wirklich herausgerückt hat (lacht). Nach einer halben Stunde hat Ferdinand Oswald dann doch einen Ball gefunden, das ganze Team hat ihn unterschrieben.

90minuten: Weißt du schon, was du mit ihm machst? Erling Haaland legt sich die Hattrick-Bälle ja nach eigener Aussage ins Bett.

Baden Frederiksen: Damit hätte meine Frau wohl eher keine Freude. Den Ball werde ich meinem Vater geben. Er sammelt Erinnerungsstücke von meinem Bruder und mir in seinem kleinen Büro, bei uns zu Hause. Er wird gut darauf aufpassen.