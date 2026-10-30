Vienna: Warum die Stadionsituation ein "schönes Luxusproblem" ist

90minuten: Über die Infrastruktur möchte ich später gesondert sprechen. Zuerst habe ich hier eine Aussendung aus dem Archiv. Am 15. Juli 2021 gab man das Ziel Bundesliga ab 2026/27 aus. Warum kickt man noch nicht im Konzert der Großen?

Loy: Damals sind wir gerade aus der Stadtliga in die Regionalliga aufgestiegen - und sportlich ist nicht immer alles so genau planbar wie in anderen Bereichen. Wir sind beispielsweise extrem gewachsen. Ich kann bereits verraten, dass wir für die Saison 2025/26 einen neuen Umsatzrekord und einen Gewinn ausweisen können. Unsere Kampfmannschaft ist natürlich das sportliche Flaggschiff. Ihr Personalbudget haben wir gegenüber der vergangenen Saison aber unverändert gehalten. Gleichzeitig investieren wir in die Entwicklung des gesamten Vereins und haben etwa den Nachwuchs mit hauptberuflichen Trainern professioneller aufgestellt. Solche Fortschritte zeigen sich nicht unmittelbar in der Tabelle. Wir haben unser Ziel weiterhin klar vor Augen und sind auf einem guten Weg.

90minuten: Der damalige Fünfjahresplan umfasste fünf Punkte: die sportliche Weiterentwicklung, den Vienna Campus mit Nachwuchsfokus in der Spielmanngasse, den Punkt Infrastruktur/Digitalisierung, Sponsoring und Verkauf sowie Mitglieder und Fans. Abgesehen von Stadion und Aufstieg, was wurde bereits umgesetzt?

Loy: Wir haben in allen fünf Bereichen im Rahmen unserer Möglichkeiten Fortschritte erzielt. Wie schon erwähnt, haben wir etwa den Nachwuchs durch hauptberufliche Trainer professioneller aufgestellt. Auch wirtschaftlich haben wir uns deutlich weiterentwickelt, wie der neue Umsatzrekord zeigt. Bei der Infrastruktur haben wir allerdings noch Aufholbedarf. Dabei geht es um mehr als das Stadion. Wenn wir uns langfristig weiterentwickeln wollen, brauchen wir auch entsprechende Trainingsmöglichkeiten und gute Rahmenbedingungen für Männer, Frauen und Nachwuchs. Deshalb denken wir bei diesen Investitionen über den Aufstieg hinaus. Unser Anspruch ist, die Grundlagen für einen dauerhaft erfolgreichen Verein zu schaffen.