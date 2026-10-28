Lukas Hinterseer: "Hoffe, dass viele Tiroler diesen Weg gehen"

90minuten: Für dich persönlich ist es ein besonderes Spiel. Wacker war dein erster Profiverein, und im Sommer warst du noch beim Legendenspiel als Wacker-Spieler dabei. Wie blickst du persönlich auf das Duell?

Hinterseer: Nach 17 oder 18 Jahren als Profi ist es einfach ein normales Spiel wie jedes andere. Von damals ist, glaube ich, kein Einziger mehr dort. Natürlich finde ich es auch cool, dass es jetzt einen zweiten Profiverein in Tirol gibt. Gerade für die jungen Burschen in Tirol und in der Akademie ist es wichtig, dass der Tiroler Fußball auf Profiebene vertreten ist – jetzt durch zwei Vereine, uns und Wacker Innsbruck.

Wenn Wacker damals keine Profimannschaft gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nie die Möglichkeit gehabt, Fuß zu fassen. Ich hätte dann vermutlich irgendwo anders meinen Weg machen müssen, aber so war es mehr oder weniger vor der Haustür. Deshalb hoffe ich, dass viele Tiroler Jungs diesen Weg ebenfalls gehen können, ihre ersten Profischritte in Tirol machen und anschließend in die weite Welt hinausgehen.

90minuten: Du bist selbst als Tiroler in die weite Welt hinausgegangen und hast in deiner Karriere einiges erlebt. In Deutschland hast du für unzählige Traditionsvereine gespielt, bei Ingolstadt das erste Bundesligator der Vereinsgeschichte geschossen, warst Nationalspieler, bei einer EM dabei und hast in Südkorea bei Ulsan Hyundai gespielt. Wenn du das Revue passieren lässt: Was waren deine Highlights, und wie blickst du auf diese Zeit zurück?

Hinterseer: Ja, es war schon eine besondere Zeit. Wie gesagt, war ich damals als Tiroler Junge bei Wacker Innsbruck in der zweiten Liga nie das große Übertalent. Ich war nie wirklich bei den Jugendnationalteams, und Förderer hatte ich auch keine. Bis mir dann Roli Kirchler die Chance gegeben hat. Von da an war es für mich eine coole Geschichte.

Der Weg ins Ausland, nach Deutschland, ist sehr hart. Das ist ein Haifischbecken, gerade wenn du aus dem Ausland kommst, weil Deutschland unglaublich gut ausbildet. Die Auswahl ist also riesig, und sich über so lange Zeit durchzusetzen, ist etwas, worauf ich stolz bin. Das hätten mir sicher die wenigsten zugetraut. Die Bundesligazeit mit Ingolstadt unter Ralf Hasenhüttl war natürlich etwas Besonderes – mit dem Aufstieg und dem souveränen Klassenerhalt im ersten Jahr.

Auch der Wechsel nach Hamburg zu so einem Traditionsverein war etwas ganz Besonderes. Leider war es wegen Corona eine schwierige Zeit; darunter hat wahrscheinlich jeder Verein und jeder Spieler ein bisschen gelitten. Das war schade. Und der Wechsel nach Südkorea mit der Klub-WM in Katar und der Champions League in Asien waren ebenfalls coole Schritte.