Fiorentina-Star Georgieva: "Wir sind Menschen, keine Maschinen"

1997 in Melk geboren, heuerte Marina Georgieva nach Anfängen in Hainburg und beim ASK Bruck/Leitha 2011 in St. Pölten an. Dort wurde sie zweimal Meisterin und wechselte 2017 zum 1. FFC Turbine Potsdam nach Deutschland.

Im selben Jahr debütierte die Abwehrspielerin im A-Nationalteam. 46 Mal trug sie das ÖFB-Trikot, unter anderem im Europameisterschafts-Viertelfinale 2022. Auf Klubebene schnürte sie von 2018 bis 2022 die Schuhe für den SC Sand, dann ein Jahr für Paris St. Germain.

Heute kickt sie in der Serie A für die Fiorentina und verpasste in der laufenden Saison mit der "Natio" die Quali für die EM 2025. Ohne ihr aktives Zutun am Feld ist sie auch 2025 im Kader der Nationalmannschaft, die mit einem 1:0 gegen Schottland in das Länderspieljahr startete.

In der Nations League Liga A geht es Ende Mai im direkten Duell mit den Schottinnen um die Möglichkeit, gegen eine zweitplatzierte Nation der Liga B im Konzert der Großen mitzukicken. Dort will das Team wieder hin. Wie es zu der Situation kam, dass man die EM verpasste, wie der Start in die Ära Schriebl war und was dem Team fehlt, erklärt sie im Interview mit 90minuten.

90minuten: Österreich ist in die Ära Schriebl mit einem wichtigen Sieg und drei erwartbaren Niederlagen gestartet. Wie sieht deine Bilanz der ersten Monate aus?

Marina Georgieva: Wir gehen in jedes Spiel so, dass wir es gewinnen wollen. Aber Deutschland und die Niederlande sind sehr gute und starke Gegner; da ist es dann schwer, dagegenzuhalten. Um da etwas mitzunehmen, hat uns in den bisherigen Vergleichen mit Top-Nationen noch die Klasse gefehlt. Aber es ist für uns mehr drinnen und ich denke, dass wir in Zukunft Zählbares mitnehmen können.