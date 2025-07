90minuten: Aber ist es nicht leichter, einen U21-Kicker mit Pressingfußball-Klub zu haben als einen, der im Verein einen passiveren Ansatz gewohnt ist?

Perchtold: In solchen Extrembeispielen mit komplett unterschiedlichen Philosophien kann es schon zu Anpassungsschwierigkeiten kommen. Es ist dann aber auch meine Aufgabe, das im Vorhinein zu erkennen und zu klären. Die meisten wissen aber schon, dass es sinnvoller und ökonomischer ist, einmal voll zu sprinten als achtmal halbgar.

90minuten: Was finden Sie als "Überzeugungstäter" eigentlich so toll am ÖFB-Fußball?

Perchtold: Die Aktivität, den Mut und die Überzeugung in die eigene Stärke. Einfach die Art und Weise, wie wir aus der Arbeit gegen den Ball Vorteile kreieren, die uns in aussichtsreiche Situationen bringen. Wenn du das Spiel von hinten aufbaust, triffst du meistens auf einen geordneten Gegner – und mit unserer Art und Weise schaffen wir durch Dynamik Überzahlsituationen in Momenten, die den Gegner am meisten schmerzen.

90minuten: Österreichs Nachwuchs gilt als talentiert. In den ersten drei Spielen Ihrer Ära gab es gegen die Schweiz ein 2:0, Lettland ein 1:0 und Ungarn ein 3:1. Insgesamt wäre es doch gut, Gegnern einmal mehr Tore zu schießen, oder?

Perchtold: Grundsätzlich bin ich mit der Torausbeute aus den bisherigen Spielen nicht unzufrieden. Wir haben schon sehr viele Jungs, von denen ich denke, dass sie sehr effizient eine Vielzahl an Toren schießen können. In diesen Freundschaftsspielen haben wir zudem versucht, Gegner zu simulieren, auf die wir in der kommenden Qualifikation treffen. Das Learning aus den Partien ist, dass wir Spiele gewinnen und der Glaube an die eigene Stärke brutal da ist. Man kann ja umgekehrt auch über die Tore reden, die wir nicht bekommen haben. Aber: Im Spiel gegen den Ball waren wir top.

Es gab sicher auch Phasen – etwa gegen Lettland – in denen wir nicht so gut verteidigt haben. Das war allerdings ganz klar die Ausnahme. In der Quali werden wir auf Nationen treffen, die versuchen, unser Pressing zu überspielen und mit Körperlichkeit agieren werden. Wir wollen keine Punkte gegen vermeintlich kleinere Nationen liegen lassen. In den direkten Duellen um die Teilnahme müssen wir dann am Punkt Topleistungen abrufen, damit wir uns qualifizieren.