Prölls Agenda: Der ÖFB verpasst sich eine neue Strategie

In regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen, die es bisher laut Pröll auch nicht gegeben hat, will er die beiden in die Pflicht nehmen, aber ihnen auch eine Chance geben, weiter im Verband zu bleiben. "Bei mir hat jeder seine Chance. Und ganz ehrlich und offen: Jeder wird an seiner Leistung auch entsprechend gemessen."

Die Strategie des ehemaligen Spitzenpolitikers scheint klar: Nur keine Unruhe während der WM-Qualifikation. Man kennt es: Solange der Erfolg beim A-Team da ist, kann dieser Plan durchaus aufgehen.

Pröll scheint jedenfalls die Chance zu sehen, dass es eine Zukunft mit Hollerer und Neuhold geben kann. Auf eine Neu-Ausschreibung der Geschäftsführung drängt er nicht. Die Zeit soll für ihn spielen.

Zunächst die Klausur …

Im September will Pröll den nächsten Schritt setzen und eine Klausur mit allen Abteilungsleitern durchführen. "Zwei Tage, um die Pläne für 2026 und 2027 zu strukturieren. So verstehe ich Führung in der Mannschaft. Ob es diese Mannschaft früher gegeben hat oder nicht, weiß ich nicht", sieht Pröll erneut Versäumnisse in der Vergangenheit.

Eines der wichtigsten Ziele des Niederösterreichs mit einem klaren Verweis auf die vergangenen Jahre, als Machtspiele den ÖFB dominiert haben: "Ich verlange als Aufsichtsratsvorsitzender, dass wir innerhalb des ÖFB Klarheit in der Vorbereitung von Entscheidungen in einer gewissen Qualität bekomme."

… und dann der Strategieprozess

Der neue ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende wird daher einen Strategieprozess starten, wie er im 90minuten-Interview erstmals öffentlich bekannt gibt. Und zwar mit externer Hilfe.