Nächste und letzte Schritte

Eine Voraussetzung für den Erfolg ist, dass die talentierten jungen Kicker wie Tim Trummer, Nikolas Sattlberger oder Florian Micheler in diesem Sommer den jeweils richtigen Schritt für ihre Karriere setzen. Dann können sie in Folge ihr fußballerisches Können in Einsatzminuten und hoffentlich Siege gegen Dänemark, Belgien, Wales und Belarus ummünzen.

All das gilt übrigens nicht nur für die jungen Kicker an der Schwelle zum Vollprofitum. Sondern auch für Spieler wie David Alaba, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch oder Marcel Sabitzer; also den Team-Oldies, wie man sie nennen kann.

Natürlich haben diese verdienten Stars einen ganz anderen Stein im Brett, sowohl bei den Fans als auch beim Teamchef. Sie können sich mehr Spiele auf der Bank erlauben als andere. Was aber auf jeden Fall stimmt: Es ist für einige die wohl letzte Chance auf eine Weltmeisterschaft; vielleicht sogar überhaupt auf ein Großereignis.

Der Weg stimmt

Und damit auch auf mehr als zwei Achtelfinale bei einer 24er-Europameisterschaft. Dieser Satz steht nicht als Abrechnung, sondern Feststellung da. Schaut man auf den internationalen Fußball, die heimische Bundesliga, ist der Rangnick-Pressing-Fußball keine Wahl für Österreich, sondern eine Notwendigkeit.

Selbst wenn die U21-EM und die WM 2026 verpasst werden, ist dieser Fußball der, der für ein Land wie Österreich am erfolgversprechendsten ist. Spaß macht er ja zum Zuschauen allemal.