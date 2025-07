Josef Pröll: "Kein Anlass, in eine gewaltvolle Ausschreibung zu gehen"

90minuten: Wie waren die ersten Wochen für Sie als Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB und wie sehr haben Ihnen die Siege in der WM-Qualifikation geholfen?

Josef Pröll: Nachdem die Frage, ob ich mir vorstellen kann, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB zu werden, sehr überraschend auf mich zugekommen ist, und dies mittlerweile auch schon wieder einige Monate her ist, würde ich sagen, dass ich sehr positiv angetan bin von dem, was ich bei Treffen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ÖFB, Spielerinnen und Spielern, Trainerstäben und auch Funktionären mitbekommen habe. Also deutlich besser und positiv überraschend, als es der öffentliche Eindruck der letzten Jahre abgegeben hat. Die beiden Siege in der WM-Qualifikation der Männer haben meine Stimmung weiter befeuert. Ich glaube, jeder von uns ist emotional getrieben im Leben, sei es in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Wissenschaft. Da tut es gut, so einen Einstieg zu haben.

90minuten: Merken Sie einen Unterschied zur Politik oder zum normalen Wirtschaftsleben? Beide Bereiche kennen Sie gut. Ist es anders, einem Fußballverband voranzustehen?

Pröll: Es ist sicher anders, weil der Bogen vom Breitenfußball in den Regionen bis hinauf zu den Nationalteams der Männer und Frauen natürlich eine Bandbreite mit unterschiedlichen Interessen aufmacht, obwohl alle ein Ziel haben, nämlich im Fußball erfolgreich zu sein. Die Ansprüche könnten unterschiedlicher nicht sein. Und das ist schon eine Führungsbreite, die spannend ist, die ich in dieser Deutlichkeit so nicht erwartet habe, die aber auch bewältigbar ist. Wenn man offen Dinge anspricht, was jeder braucht, und mit begrenzten Ressourcen auch dann möglichst gerecht für jeden das Beste tut, ist das aus meiner Sicht die Herausforderung. Die kenne ich aus der Politik und auch aus dem Wirtschaftsleben.