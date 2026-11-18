Dass Sportgeschäftsführer Wolfgang Fiala die SV Ried irgendwann verlassen wird, war klar. Dass Lukas Brandl sein Nachfolger in der Funktion ist, überrascht niemanden. Führungspositionen haben die Innviertler schon öfters mit - zugegebenermaßen wechselndem – Erfolg besetzt.
Insofern ist Brandl auf die Liga gesehen eine Ausnahme, im Innviertel aber nicht.
Doch wer ist der junge Deutsche, der den komplett unbekannten Trainer Mario Despotovic ins Spiel brachte? Welche Skills hat er, beziehungsweise welche kann er in dem Alter überhaupt haben? Und inwiefern ist er vom relativen Rieder Erfolgslauf nach einem am Papier verkorksten Saisonstart überhaupt überrascht?
Im 90minuten-Interview erzählt Brandl seine ganz persönliche Geschichte, die ihn von Wacker Burghausen auf die andere Seite des Inns führte. Darüber hinaus dreht sich viel um die Frage, was die SV Ried diese Saison erreichen kann.
90minuten: Waren Sie auch ein verhinderter Fußballprofi, so wie es bei vielen von uns war – diese eine Verletzung irgendwann in der Jugend, die uns alle davon abgehalten hat?
Lukas Brandl: Natürlich habe ich als Kind davon geträumt, Fußballprofi zu werden, und war immer ein sehr begeisterter und ambitionierter Fußballer. Aber es war relativ früh klar, dass ich als Trainer schneller und auch – wie soll ich sagen – einflussreicher sein kann als als Spieler. Meine erste Trainerausbildung, eine Vorstufe zum Trainerschein, habe ich bereits im Gymnasium gemacht, weil unser Sportlehrer gleichzeitig auch Verbandstrainer beim DFB war. Parallel dazu habe ich in meinem Heimatverein, während ich dort für die erste Mannschaft gespielt habe, alles Mögliche trainiert: U8, U9, U10, U11. Ich habe dort auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht.
Ich glaube, dass es wichtig ist, zumindest irgendwie Fußball zu spielen und zu wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt und welche Perspektive man als Spieler hat.
90minuten: Wie ging es dann weiter, wann haben Sie die Schuhe an den Nagel gehängt?
Brandl: Mit 18 hatte ich schon die B-Lizenz und bin zum Studieren nach Wien gegangen. Nach einem Jahr bin ich zu Wacker Burghausen gegangen und habe das Studium als Fernstudium fertig gemacht. Es wurde intensiver, nach zwei Jahren war ich Nachwuchskoordinator und ich konnte selber nicht mehr kicken. Es war eigentlich ein rein organisatorisches Thema.
90minuten: Sie haben bei einem Autozulieferer in der HR gearbeitet. 2021 kam der Wechsel zu Ried. Wie ist das abgelaufen?
Brandl: Mir war zu dem Zeitpunkt klar, dass ich in Burghausen aufhöre. Der Verein hat Tradition, gute Infrastruktur und ist in einer coolen Stadt, krebst aber leider in der Regionalliga herum. Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, vielleicht ein Jahr lang einmal nichts im Fußball zu machen. Es wäre das erste Jahr seit langer Zeit gewesen, in dem ich keinen Fußball gemacht und mich nur auf meinen Beruf konzentriert hätte. Wolfgang Fiala war damals neu in Ried und hat die Akademie neu aufgestellt. Über gemeinsame Kontakte hat er den Kontakt zu Dennis Baraznowski hergestellt, weil der einen Co-Trainer für die U18 gesucht hat. Ich habe mich relativ spontan dazu entschieden, das zu machen. Ich habe mir gedacht: Warum nicht?
90minuten: 2022 sind Sie all-in gegangen.
Brandl: Das Jahr mit zwei Jobs und 80 Kilometern Pendeln war herausfordernd. Mir haben sich aber peu à peu Dinge aufgetan, was im Verein möglich ist, wohin man ihn entwickeln kann und was eigentlich noch brachliegt. Wir haben viel gebrainstormt. Als Wolfgang mir dann angeboten hat, das hauptberuflich zu machen, war es eigentlich klar. Ich habe damals mit meiner heutigen Frau zusammengelebt, aber es gab noch keine Familienplanung. Da habe ich mir gedacht: Wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie.
90minuten: Auf LinkedIn steht bei Ihnen "HR Professional" bei MD Elektronik. Sie haben also im Personalwesen gearbeitet. War das eher Zufall oder schon ein Fingerzeig, dass Sie das Strategische interessiert – also eher die nächsten drei Monate als die nächsten drei Spiele?
Brandl: Ich habe schon immer eine sehr strategische Herangehensweise an Fußball gehabt. Ich war super gerne Nachwuchstrainer, weil mich das Thema Spielentwicklung immer sehr interessiert hat. Was ist über gutes Training möglich? Was kann man mit jungen Spielern entwickeln? Ich habe Bildungswissenschaften studiert. Die Themen Lern- und Entwicklungstheorie mit Fußball zu verknüpfen, war schon immer sehr spannend für mich.
Als HR-ler war es auch so, dass ich irgendwann den Nachwuchs in der Firma verantwortet habe. Ich habe die ganzen Auszubildenden, die Werkstudenten und die dualen Studenten eingestellt. Da hat es mir auch Spaß gemacht, mir zu überlegen: Was sind das für Menschen? Wo passen die hinein? Was kann man ihnen für ein Programm zusammenstellen, damit sie das Unternehmen kennenlernen und verstehen? Auf welche Jobs könnten sie in fünf Jahren passen? Das hat auch Spaß gemacht. Es war also nicht so, dass ich den Job nicht gerne gemacht hätte. Aber an Fußball kommt halt nichts heran, das muss ich auch sagen.
90minuten: Gerade bei einem kleinen österreichischen Fußballverein ist der Gap zwischen Bundesliga und 2. Liga recht groß. Wenn es wieder in die 2. Liga geht, kann es passieren, dass zuerst einmal im Backoffice oder rund um die Mannschaft abgebaut wird. Ich nehme aber an, dass man, wenn man noch unter 30 ist, nicht so sehr daran denkt, ob man sich damit eine Berufslaufbahn an anderen Orten verbaut.
Brandl: Natürlich denkt man darüber nach. Aber ich war noch nie so der Karriereplaner und das werde ich auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass Fußball, aber auch grundsätzlich das Leben und alles, was drumherum passiert, viel zu komplex ist, als dass man das irgendwie planen könnte. Man läuft dann auch Gefahr, sich zu limitieren oder sich in eine Richtung zu bugsieren, in der man vielleicht etwas Cooles übersieht, einfach weil es nicht gerade in den Plan passt. Deswegen denke ich: Es gibt Dinge, die unabhängig vom Beruf wichtig sind. Und wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, werde ich woanders wieder etwas finden.
Es werden bei Ex-Profis Kompetenzen vorausgesetzt, ohne dass sie vielleicht überprüft werden.
90minuten: Ich habe einige Wochen lang zum Thema Laptoptrainer recherchiert. Den Begriff hat Mehmet Scholl irgendwann einmal geprägt, Taktikblogger Tobias Escher zieht ihn halb ironisch weiter. Gemeint sind damit Leute, die keine aktive Profikarriere im Großen und Ganzen hatten. Wie war das für Sie?
Brandl: Es ist ein relativ elitäres Berufsfeld. Es gibt verschiedene Kreise und Formate, in die man viel leichter hineinkommt, wenn man selbst als Profi gespielt hat. Wenn man nichts vorzuweisen hat, muss man sich noch einmal ein bisschen mehr beweisen. Es werden bei Ex-Profis Kompetenzen vorausgesetzt, ohne dass sie vielleicht überprüft werden. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich mit 17 Jahren die B-Lizenz gemacht habe und Kreisklassenspieler war. Da wirst du natürlich hinsichtlich deines taktischen Wissens ganz anders überprüft als jemand, der schon Bundesliga gespielt hat und mit dir im Kurs sitzt. Das ist logisch. Deswegen denkt man Dinge vielleicht doppelt durch oder versucht, noch einmal doppelt zu argumentieren, bevor man Entscheidungen trifft.
90minuten: Was bringen denn Leute mit, die diese ganze Maschinerie – von der Akademie bis zu zehn oder 15 Jahren Profifußball – nicht als Spieler erlebt haben? Was bringen Lukas Brandl oder Mario Despotovic mit, die dieses Profil eben nicht als Spieler durchlaufen haben?
Brandl: Wenn ich dieses ganze Geschäft noch nicht als Spieler kenne, habe ich vielleicht auch auf manche Dinge eine frischere Perspektive. Ich nehme sie nicht einfach hin, weil es schon immer so war, sondern sehe vielleicht Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. Wenn du eine Sprache lernst und Muttersprachler bist, hörst du auf deine eigenen Redewendungen oder Floskeln vielleicht gar nicht mehr, weil sie schon so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wenn ich die Sprache neu lerne, drücke ich mich an gewissen Punkten vielleicht gewählter aus, weil ich viel mehr darüber nachdenken muss, was ich sage. Der Muttersprachler ist dafür authentischer und findet sich schneller zurecht. In erster Linie ist Profifußball aber auch: Mit Menschen spielen und lernen. Das hat jeder als Muttersprache. Und dann kommt es auf eine gute Mischung an.
90minuten: Genauso wie ich bei einem 18-Jährigen ein gewisses Risiko eingehe, muss ich wahrscheinlich auch bei einem Sportdirektor ins Risiko gehen.
Brandl: Das sind Positionen, bei denen ich nicht einfach sagen kann: Der hat fünf von zehn Punkten bei Leadership und der andere sechs von zehn beim taktischen Wissen. Das geht nicht. Es sind qualitative, komplexe Fähigkeiten, die ich auch nur qualitativ erfassen kann. Du hast ja generell nicht wie beim Spieler Hilfen über klar quantifizierbare Eigenschaften, um eine Vorauswahl zu treffen. Da muss ich einfach den harten Weg gehen, die Personen kennenlernen, lange mit ihnen sprechen, in verschiedenen Kontexten sprechen und Dinge ausdiskutieren. Das ist richtig viel Arbeit.
90minuten: Gilt das für Trainer oder Sportchefs?
Brandl: Für beides. Ob du Amateur oder Profi warst, irgendwie Fußballspieler gewesen zu sein, ist sicher nicht schlecht. Ich glaube aber schon, dass manche Dinge durch die Globalisierung aufgeweicht werden. Es gibt mittlerweile zwar auch Datenanbieter für Trainer und so weiter, weil man mit KI versucht, alles zu quantifizieren. Aber manche Dinge wie die soziale Kompetenz lassen sich nicht quantifizieren. Das war auch vor 100 Jahren schon so.
90minuten: Kommen wir zum Sportlichen. Wenn ich das richtig verstanden habe – darauf brauchen wir nicht weiter einzugehen –, haben Sie Mario Despotovic schon einigermaßen gekannt. Man ist dann der 28-jährige technische Direktor, hat quasi einen Trainer, den man auch kennt und irgendwo mitgebracht hat. Und dann war Saisonstart. Wie waren im Sommer die Gefühle im Verein? Da waren natürlich alle Augen auf Ried gerichtet: Was machen die jetzt?
Brandl: Wenn ich ihn nicht gekannt hätte, wäre er ehrlicherweise nicht in die Auswahl gekommen. Aber Mario hat sich das über diesen ganzen Prozess schon verdient und sich gegen zehn andere Trainer durchgesetzt. Er hat sich vor dem Präsidium sehr gut verkauft und super argumentiert, warum er der richtige Mann ist. Das hat er sich ganz alleine verdient. Es ist immer eine Gesamtentscheidung. Im Sommer selbst war ich eigentlich nie groß beunruhigt. Das kann man jetzt im Nachhinein leicht sagen, aber ich sehe auch andere Dinge, als man von außen sieht. Deswegen habe ich mir immer gedacht: Es geht schon in die richtige Richtung.
Wenn wir einfach gesagt hätten: Wir waren letztes Jahr gut, machen jetzt so weiter, würden wir jetzt wahrscheinlich voll gegen den Abstieg spielen.
90minuten: Überspitzt formuliert geht es ja in die andere Richtung als zunächst befürchtet: Wenn die letzten drei Spiele nach 90 Minuten abgepfiffen werden, steht Ried noch weiter vorne. Wie kam es nun dazu?
Brandl: Wir haben vier wichtige Spieler verloren, plus unseren Trainer. Außerdem haben sich die Regeln geändert. Du kannst jetzt nicht mehr in dein Setup beim Abstoß gehen und so weiter. Die Netto-Spielzeit ist fast zehn Minuten höher als im letzten Jahr. Wenn wir einfach gesagt hätten: Wir waren letztes Jahr gut, machen jetzt so weiter, würden wir jetzt wahrscheinlich voll gegen den Abstieg spielen. Das heißt, wir mussten zum Sommer hin definieren: Was sind die unverhandelbaren Bestandteile unserer Identität und wo können wir uns weiterentwickeln?
90minuten: Und welche sind das?
Brandl: Unverhandelbar ist natürlich, dass wir eine Mannschaft sind, die gemeinsam verteidigt, kämpft, das eigene Stadion mitnimmt und versteht, wie die Fußballkultur im Innviertel ist. Gleichzeitig wollen wir uns aber in eine Richtung entwickeln, in der wir mehr Fußball spielen und uns im Ballbesitz selbst organisieren können. In diese Richtung kann man auch die Transfers verstehen: Stefan Schwab, Isaac Kiese Thelin oder Luca Capan.
90minuten: Wie überzeugt man Spieler wie Stefan Schwab oder Isaac Kiese Thelin vom Innviertel?
Brandl: Stefan war schon ein Jahr davor mit uns in Kontakt. Damals ist er aus sportlichem Ehrgeiz heraus nach Deutschland gegangen, weil er dort noch einmal spielen wollte. Auch bei Isaac war es ein sehr langer Prozess. Zwischenzeitlich ist der Kontakt wieder abgebrochen, es ging hin und her. Letztlich wollen beide unbedingt Fußball spielen. Wenn man ihnen zeigt, dass wir sehr spielerzentriert arbeiten und einen Trainer haben, der die Spieler mit an Bord nimmt und motiviert ist, dann haben sie einfach Bock zu kicken. Wir mussten da keine Show abziehen.
90minuten: Gibt es aber den einen oder anderen Spieler, bei dem ihr in der sportlichen Leitung sagt: Wow, dass der so gut funktioniert, hätten wir uns im Sommer vielleicht gar nicht gedacht?
Brandl: Auch das beste Scouting kann einen Spieler nicht perfekt in den eigenen Kontext hineinimaginieren. Irgendetwas bleibt immer ein bisschen offen. (überlegt) Ich würde sagen, Pape Sissoko ist zum Beispiel noch ein wenig besser am Ball, als wir gedacht haben. Wir dachten, er ist ein bisschen mehr ein intuitiver Tiefengeher, tatsächlich ist er aber fast ein bisschen mehr Dribbler. Martin Rasner wiederum nimmt gerade eine ein bisschen andere Rolle ein, als er sie vorher hatte. Damit meine ich nicht die Spielzeit, sondern die fußballerische Rolle. Ich glaube, dass er mehr am Ball ist als davor und er macht das gut.
90minuten: Bei den Jungen muss man natürlich auch immer schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
Lukas Brandl: Bei den Jungen ist aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem, dass man sich in der Akademie extrem früh auf Positionen festlegt. In der U15 sagt man: Das ist ein linker Innenverteidiger, den müssen wir jetzt in der Boxverteidigung ausbilden und der muss Kopfball lernen. Dann wächst er vielleicht aber nicht mehr und ist viel zu klein. Vielleicht passt es, dass er auch einmal auf der Sechs spielt, aber dann kann er kein Profi mehr werden. Deswegen habe ich damals in der Akademie eingeführt und versucht voranzutreiben, dass man immer beim Spieler startet und erst dann auf die Position geht.
90minuten: Wolfgang Fiala ist auch einer, der immer gesagt hat, dass man den jungen Leuten bis 22, 23 Zeit geben muss.
Brandl: Hundert Prozent. Du musst dir einmal anschauen, was aus den Spielern werden kann. Wir machen ja auch regelmäßig diese Handwurzelmessungen. Was da an Jahren dazwischenliegen kann, ist eigentlich irre. Trotzdem bewerten wir die Spieler innerhalb von wenigen Monaten. Wir haben jetzt Raphael Pesu, der in der Vorbereitung bei uns bei den Profis dabei war. Aktuell hängt er ein bisschen, weil er beim Bundesheer ist, muss in der Regionalliga um seinen Platz kämpfen. Da waren einige ein bisschen enttäuscht von seiner Entwicklung. Jetzt war er aber mit Gerhard Schweitzer bei der sportmotorischen Testung des ÖFB. Dabei ist herausgekommen, dass er in diesem Jahr noch einmal fast vier Zentimeter gewachsen ist. Da muss man sagen: Okay, der ist, obwohl er über 1,90 Meter groß ist, trotzdem noch ein Kind. Man sollte ihm vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Zeit geben und nicht jetzt schon sagen, dass es sich nicht ausgeht. Allgemein tut man in einem so komplexen Sport wie Fußball immer gut daran, herauszuzoomen, wenn man eine Entscheidung trifft.
Du kannst auch drei Spiele gewinnen und weißt nicht genau warum. Deswegen versuche ich wirklich immer, mich ein bisschen davon zu entkoppeln.
90minuten: Es gibt auch nicht wenige, die dann sagen: Da pfeife ich jetzt drauf, wenn das so frustrierend ist.
Brandl: Vielleicht noch einige Gedanken dazu: Wir tun uns dieses Jahr in der Akademie extrem schwer. Das liegt an verschiedenen Dingen. Es liegt sicher auch daran, dass die Grundqualität in einzelnen Jahrgängen teilweise nicht so hoch ist wie in anderen. Das ist in Ried auch sehr volatil, weil wir eine Kleinstadt sind und keine Landeshauptstadt. Aber wir spielen in der U16 eigentlich fast permanent mit einer U15. Das ergibt ein Bild, das für die Mitarbeiter in der Akademie und für die Spieler extrem frustrierend und anstrengend ist.
Fabian Rossdorfer hat zum Beispiel in der AKA mitunter beim jüngeren Jahrgang mitgespielt. Als ich U18-Co-Trainer war, durfte er wegen Knieproblemen oft nur die halbe Woche mittrainieren. Da hat es auch immer geheißen: Der ist ständig verletzt. Der ist jetzt wahrscheinlich einer der spannendsten jungen Spieler, die wir haben. Bei Arjan Malic war es sehr ähnlich, auch ein Spieler wie Joris Boguo war nie der Überflieger, der ist bei uns ja sehr spät in den AKA-Kontext gekommen. Dranbleiben ist ganz wichtig.
90minuten: Haben die Spieler, die in Ried ausgebildet wurden und mittlerweile zu größeren Klubs gegangen sind, einen Pull-Faktor für die Kicker?
Brandl: Den haben sie schon, auf alle Fälle. Wenn Rapid, Red Bull und das Ausland kommen, dann hast du oft trotzdem keine Chance. Da kannst du noch so viel erzählen und mit den Eltern reden. Das ist einfach so. Da gibt es einen von zehn, der trotzdem sagt: Ich bleibe in Ried.
90minuten: Habt ihr da Hard Feelings gegenüber den Spielern?
Brandl: Überhaupt nicht. Natürlich ist man am Anfang ein bisschen enttäuscht. Aber am Ende muss der Spieler selbst wissen, was er möchte. Wenn ich einen Spieler extrem überreden muss, ist es vielleicht auch nicht gut, wenn er bleibt. Deswegen wird es in Ried so sein: Wir müssen vielleicht an anderen Schrauben drehen und andere Dinge machen. Der Jahrgang 2011 ist ähnlich vielversprechend wie die Jahrgänge 2005 und 2008, da sind nach der U15 aber fast zehn Spieler gegangen: LASK, Rapid, Salzburg, Deutschland. Ist halt so. Andere rücken nach und dürfen sich beweisen; spielen jetzt schon U18, in der U16 muss die U15 aushelfen. Der Rieder Weg in die Bundesliga ist besonders.
90minuten: Wie sehr entspannt das für einen Sportdirektor die Situation, wenn man selbst dann, wenn man nicht über den Strich kommt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 22 Runden sehr weit vom letzten Platz entfernt ist und die Punkte nicht halbiert werden?
Brandl: Ich verstehe es als Kompliment und nehme es auch gerne an, weil ich zustimmen würde, dass wir stabil performen. Trotzdem dürfen wir nie vergessen, wie hoch der Zufallsfaktor im Fußball ist, was alles passieren kann und wie schnell es geht, dass man einmal zwei, drei Spiele verliert, obwohl man vielleicht super spielt. Genauso geht es in die andere Richtung: Du kannst auch drei Spiele gewinnen und weißt nicht genau warum. Deswegen versuche ich wirklich immer, mich ein bisschen davon zu entkoppeln. Ich versuche, den Kader genau anzuschauen und vorzubereiten, was vielleicht im Sommer zu tun ist, egal ob wir einmal gewinnen oder verlieren.
90minuten: Was grundsätzlich auch ein Vorteil ist: Die Mannschaft funktioniert wirklich als Mannschaft. Das heißt, man denkt jetzt wirklich schon an den Sommer?
Brandl: Genau. Für den Winter sind wir sehr entspannt und eher am Beobachten und strategischen Denken, als dass wir jetzt viel ändern müssten.
90minuten: Wo schaut Ried strategisch hin? Ich nehme an, man wird wahrscheinlich auch die ADMIRAL 2. Liga und die Regionalliga begutachten?
Brandl: Natürlich schauen wir in erster Linie auf das, was naheliegt. Am nächsten liegen die Jungen Wikinger und die AKA. Wir schauen viel in die 2. Liga, viel in die Youth League in Österreich und natürlich auch in die Regionalligen. Allgemein schauen wir auf die Ligen, in denen es für uns irgendwo erschwingliche Spieler gibt und in denen Profile vorkommen, die wir bei uns vielleicht nicht ganz finden. Wir limitieren uns hinsichtlich der Liga überhaupt nicht.
90minuten: Wenn die Saison endet: Welche KPIs gibt es für Sie als Sportchef?
Brandl: Eine stabile Entwicklung der Mannschaft in den verschiedenen Spielphasen. Ein Trainerteam, das noch flüssiger zusammenarbeitet. Das war im Sommer nicht so einfach, weil sich viel getan hat. Einige sind geblieben, andere sind neu gekommen. Die müssen auch unter Druck arbeiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass das sofort funktioniert. Das soll sich stabil weiterentwickeln, so wie es sich jetzt auch entwickelt. Ich muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind, damit das funktionieren kann. Natürlich geht es auch um die Entwicklung des einen oder anderen jungen Spielers, der sich vielleicht ins Schaufenster spielt. Für mich persönlich ist logischerweise auch eine sehr stabile Vorbereitung des Transferfensters im Sommer wichtig. Dort möchte ich auf jedes mögliche Szenario sehr gut vorbereitet sein und nicht unvorbereitet hineingehen.
90minuten: Wir danken für das Gespräch!