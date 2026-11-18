90minuten: Gibt es aber den einen oder anderen Spieler, bei dem ihr in der sportlichen Leitung sagt: Wow, dass der so gut funktioniert, hätten wir uns im Sommer vielleicht gar nicht gedacht?

Brandl: Auch das beste Scouting kann einen Spieler nicht perfekt in den eigenen Kontext hineinimaginieren. Irgendetwas bleibt immer ein bisschen offen. (überlegt) Ich würde sagen, Pape Sissoko ist zum Beispiel noch ein wenig besser am Ball, als wir gedacht haben. Wir dachten, er ist ein bisschen mehr ein intuitiver Tiefengeher, tatsächlich ist er aber fast ein bisschen mehr Dribbler. Martin Rasner wiederum nimmt gerade eine ein bisschen andere Rolle ein, als er sie vorher hatte. Damit meine ich nicht die Spielzeit, sondern die fußballerische Rolle. Ich glaube, dass er mehr am Ball ist als davor und er macht das gut.

90minuten: Bei den Jungen muss man natürlich auch immer schauen, wie sich das Ganze entwickelt.

Lukas Brandl: Bei den Jungen ist aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem, dass man sich in der Akademie extrem früh auf Positionen festlegt. In der U15 sagt man: Das ist ein linker Innenverteidiger, den müssen wir jetzt in der Boxverteidigung ausbilden und der muss Kopfball lernen. Dann wächst er vielleicht aber nicht mehr und ist viel zu klein. Vielleicht passt es, dass er auch einmal auf der Sechs spielt, aber dann kann er kein Profi mehr werden. Deswegen habe ich damals in der Akademie eingeführt und versucht voranzutreiben, dass man immer beim Spieler startet und erst dann auf die Position geht.

90minuten: Wolfgang Fiala ist auch einer, der immer gesagt hat, dass man den jungen Leuten bis 22, 23 Zeit geben muss.

Brandl: Hundert Prozent. Du musst dir einmal anschauen, was aus den Spielern werden kann. Wir machen ja auch regelmäßig diese Handwurzelmessungen. Was da an Jahren dazwischenliegen kann, ist eigentlich irre. Trotzdem bewerten wir die Spieler innerhalb von wenigen Monaten. Wir haben jetzt Raphael Pesu, der in der Vorbereitung bei uns bei den Profis dabei war. Aktuell hängt er ein bisschen, weil er beim Bundesheer ist, muss in der Regionalliga um seinen Platz kämpfen. Da waren einige ein bisschen enttäuscht von seiner Entwicklung. Jetzt war er aber mit Gerhard Schweitzer bei der sportmotorischen Testung des ÖFB. Dabei ist herausgekommen, dass er in diesem Jahr noch einmal fast vier Zentimeter gewachsen ist. Da muss man sagen: Okay, der ist, obwohl er über 1,90 Meter groß ist, trotzdem noch ein Kind. Man sollte ihm vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Zeit geben und nicht jetzt schon sagen, dass es sich nicht ausgeht. Allgemein tut man in einem so komplexen Sport wie Fußball immer gut daran, herauszuzoomen, wenn man eine Entscheidung trifft.