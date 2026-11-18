Hätte nach der WM 2026 jemand solch eine UEFA Nations League prophezeit, hätten wir ihn wohl zumindest für einen Optimisten, vielleicht sogar für einen Träumer gehalten.

Nach den sechs Spielen gegen Irland, Israel und den Kosovo lässt sich aber guten Gewissens behaupten, dass das ÖFB-Team die Erwartungen an diesen Herbst erfüllt, in mancher Hinsicht sogar übererfüllt hat.

Umbruch? Check!

Den Umbruch einleiten? Die Chance nutzen, um junge, neue Kräfte an die Mannschaft heranzuführen?

Neun Debütanten, vier davon noch keine 20 Jahre alt, später kann da aber wirklich niemand meckern.

Es haben sich viele Alternativen zu etablierten Kräften gefunden, der Konkurrenzkampf ist groß, Ausfälle können viel besser kompensiert werden.

Aufstieg? Check!

Den Aufstieg in die Liga A schaffen, um endlich wieder regelmäßig gegen Top-Nationen zu spielen?

Das wurde sogar einen Spieltag vor Schluss fixiert, also souverän gemeistert.

Hierarchie? Check!

Nebenbei konnten Spieler wie Michael Gregoritsch, Konrad Laimer und Co. die Zeit nutzen, um in ihre Rollen als neue Leader dieses Teams reinzuwachsen.

Dass die Abwesenheit der Granden Alaba, Arnautovic und Sabitzer nicht spurlos an der Hierarchie einer Gruppe vorbeigehen kann, muss klar sein.

Spielerisch überzeugen? Auswärtsstark? Kein Check!

Natürlich war es spielerisch kein goldener Herbst. Teamchef Ralf Rangnick spricht selbst von Luft nach oben.

Natürlich funktioniert das auswärts immer noch nicht so, wie sich das alle wünschen würden.

Aber...

Aber immerhin ist es dem Team jedes Mal gelungen, nach einem Rückstand noch zu punkten. Das ist eine neue Qualität. Ebenso wie die vielen Tore nach Standardsituationen.

Man kann das Haar in der Suppe suchen und finden. Oder einfach auch mal anerkennen, dass die Suppe trotzdem richtig gut war.