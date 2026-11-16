Shootingstar Hoffmann: "Bei Rapid nur Positives mitgenommen"

Stell dir vor, dein Papa organisiert ein Probetraining beim SK Rapid, sie nehmen dich und dann wird nichts draus - so ging es Marco Hoffmann aus Halbturn, östlich des Neusiedler Sees gelegen.
Doch der heute 23 Jahre alte Kicker steckte nicht auf und zerschoss das burgenländische Unterhaus, bis der TSV Hartberg ihn aus der Landes- in die Bundesliga holte.
Das erste Jahr war noch ein bissl zach, ein Tor stand am Ende auf der Habenseite. 2025/26 netzte er bereits vier Mal, nun hält er bei zehn Saisontoren und hat viele Klubs auf sich aufmerksam gemacht. HIER nachlesen >>>
Wie tickt der HAK-Absolvent, welche Rolle spielte sein Vater, wie war es ins Unterhaus zurückzukehren? Über all das spricht Hoffmann im 90minuten-Interview.
90minuten: Du stammst aus dem Burgenland. Kennst du noch Burgenländer-Witze?
Marco Hoffmann: Ich kenne ehrlich gesagt wirklich keinen. Vielleicht habe ich aber schon einmal einen gehört.
90minuten: Was natürlich kein Witz ist, ist deine Trefferquote in eigentlich sehr vielen Bereichen. Angefangen hast du in deinem Heimatort in Halbturn östlich des Neusiedler Sees. Von dort bist du 2015 nach Hütteldorf gegangen. Wie kam das zustande?
Hoffmann: Ich war im LAZ, bin jeden Tag nach der Schule dort hingegangen und habe trainiert. Die Connection kam über meinen Vater zustande. Ich war in der Folge ganz normal bei einem Probetraining, es gab ein Spiel – und so funktionierte das damals, dass ich zu Rapid gegangen bin.
Es hat dann körperlich und technisch nicht gereicht, also habe ich einen Schritt zurückgemacht. Ich bin also nicht aussortiert worden, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.
90minuten: Dein Vater hat 2006/07 und 2007/08 für Parndorf in der zweiten Leistungsstufe gespielt. So etwas kann einen auch hemmen. Wie hast du ihn damals erlebt?
Hoffmann: Er hat mich in jedem Bereich unterstützt. Wenn du ein kleiner Bub bist, kannst du das alles gar nicht einschätzen. Er hat mir einfach immer gesagt, was das Beste ist und mich gemanagt, also bei meinem Wechsel zu Rapid und dann wieder zurück in meine Heimat.
90minuten: Warum hast du die Rapid-Jugend-U16 im Jahr 2018 wieder verlassen?
Hoffmann: Ich möchte generell festhalten, dass ich nichts Negatives bei Rapid erlebt und nur Positives mitgenommen habe. Ich habe nicht nur tolle Menschen kennengelernt, sondern sehr viel gelernt, was mir später geholfen hat. Ich konnte meine Leistung zu dem damaligen Zeitpunkt in einigen Bereichen nicht umsetzen.
Es hat dann körperlich und technisch nicht gereicht, also habe ich einen Schritt zurückgemacht. Ich bin also nicht aussortiert worden, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Die Entscheidung wurde damals dann gemeinsam getroffen. Der Schritt zurück nach Hause, vielleicht auch der Abstand zu dem Druck, hat mir gutgetan. Darüber hinaus habe ich gleich im Erwachsenenfußball starten können. Ich würde nichts ändern.
90minuten: Du hast am 8. November Geburtstag. Das macht in der Jugend schon viel aus, wenn die anderen körperlich weiter sind.
Hoffmann: Das war im letzten Jahr eben der ausschlaggebende Grund, warum ich nicht mithalten konnte. Ich habe das dann mit meinem Vater besprochen. Er hat mich gefragt, ob ich das noch länger machen will und ich habe gesagt, es gefällt mir nicht mehr so. Der Trainer meines damaligen Jahrgangs hat mir alles Gute gewünscht und gesagt, er versteht meine Entscheidung.
90minuten: Du hast dann mehr oder weniger Glück gehabt. Die Amateursaisonen 2019/20 und 2020/21 wurden bekanntlich abgebrochen, du hast körperlich aufgeholt: 2021/22 hast du 26 Tore in 25 Spielen geschossen, in der nächsten Saison 24 Tore in 22 Spielen, der Klub ist in die viertklassige Burgenlandliga aufgestiegen und dort hast du 2023/24 auch 18 Tore in 25 Spielen erzielt. Wie hast du diese Entwicklung hingelegt und Hartberg auf dich aufmerksam gemacht?
Hoffmann: So wie du es sagst, hat mir die Corona-Zeit und das Spielen zuhause insofern geholfen, die körperliche Komponente weiterzuentwickeln. Ich habe dann wieder Spaß und Leichtigkeit im Fußball gespürt. Der Kontakt zu Hartberg ist schon in der fünften Liga über meinen Berater zustande gekommen. Im Landesliga-Jahr war ich auch bei Probetrainings bei besseren Vereinen. Ich habe gemerkt, dass ich das notwendige Niveau erreichen kann. Natürlich muss man in manchen Bereichen besser werden.
Aber genau da habe ich gemerkt, dass ich so weit oben spielen kann. Im Winter 2024 war ich dann bei Probetrainings in Hartberg, sowohl bei der zweiten Mannschaft als auch bei den Profis. Nach der Saison habe ich mich schließlich entschieden, den Schritt zu machen.
90minuten: Hätte es sonst noch Angebote gegeben oder war es ein smarter Move, weil Hartberg ein gutes Pflaster für junge Spieler ist?
Hoffmann: Ich denke, dass die Nähe zu meiner Heimat eine Rolle gespielt hat. Ich kann jetzt an einem freien Tag nach Hause fahren. Ich weiß auch nicht, welche Vereine noch konkretes Interesse hatten. Es gibt aber leider keinen burgenländischen Verein in der Bundesliga. Bei den Wiener Vereinen war ich bei keinem Probetraining.
90minuten: Warum wollten die Wiener Vereine nicht?
Hoffmann: Ich war bei keinem Probetraining, ich bin mit meinem Wechsel nach Hartberg wirklich zufrieden. Ich würde sagen, dass ich ein gutes Bauchgefühl bei dieser Entscheidung hatte.
Ich wollte dann einfach das Beste für meine Mannschaft geben, in jeder Liga, in der ich gespielt habe.
90minuten: War es für dich die "letzte" Chance, Profi zu werden?
Hoffmann: So würde ich das nicht sehen. Als Kind habe ich natürlich den Traum gehabt, Fußballprofi zu werden. Der ist in der Zeit, als ich wieder zurück beim USV Halbturn war, verflogen. Ich wollte dann einfach das Beste für meine Mannschaft geben, in jeder Liga, in der ich gespielt habe. Das Gefühl, dass ich Profifußballer werden kann, kam mir dann erst wieder bei den Probetrainings bei den Vereinen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich die Qualität habe. Da habe ich gesehen, dass mein Ziel gar nicht mehr so weit weg ist.
90minuten: Daneben warst du in der Schule?
Hoffmann: Ich habe an der HAK in Frauenkirchen Matura gemacht und das Bundesheer absolviert. Es war gut, das ohne Druck zu machen.
90minuten: Wertschätzt man den Profifußball vielleicht anders, wenn man sich zwischenzeitlich schon mit einem ganz normalen Berufsleben auseinandergesetzt hat?
Hoffmann: Ich war schon immer ehrgeizig. Ich wollte immer mehr. Sonst hätte es jetzt auch nicht funktioniert, auch nicht in den Amateurligen.
90minuten: Was hast du konkret "mehr" gemacht, um jetzt Führender der Torschützenliste zu werden?
Hoffmann: In meinem ersten Jahr habe ich die ersten Spiele in der zweiten Mannschaft gespielt, ich musste mich an das Tempo auf diesem Level erst gewöhnen, körperlich, aber auch taktisch. Gerade das fehlt dir ein bisschen, wenn du fünf Jahre im Amateurfußball gespielt hast. Ich habe kontinuierlich versucht, an mir zu arbeiten. Dann drehst du zu viele Stellschrauben auf einmal. Irgendwann habe ich dann meinen Rhythmus gefunden, vor allem mit dem Krafttraining.
90minuten: Aktuell bist du in einem Flow drinnen, es gibt schon viele Medienberichte, wo du nicht überall hingehst. Wie gehst du damit um?
Hoffmann: Ich genieße diese Aufmerksamkeit, aber es ist natürlich eine Momentaufnahme. Ich versuche, positive Energie mitzunehmen. In meinen ersten beiden Jahren bei Hartberg habe ich ja nicht so viele Tore geschossen. Auch in dieser Saison haben wir die ersten drei Spiele verloren und kein einziges Tor geschossen. Das heißt, du musst dir den Flow Woche für Woche erst erarbeiten, weil es in jedem Spiel bei Null losgeht. Unsere Mannschaft ist jetzt gut eingestellt und ich glaube, die Art, wie wir Fußball spielen, macht es uns Offensivspielern leicht zu glänzen.
90minuten: Welchen Plan hat denn der Verein mit dir? Der TSV hat ein kleines Budget, ein Stürmer, der 15 oder 20 Tore erzielt, kann dem Verein schließlich viel Geld bringen.
Hoffmann: Ich habe ein super Verhältnis zum Verein, deshalb habe ich letztes Jahr im Winter meinen Vertrag bis 2029 verlängert. Sie haben auch zu mir gehalten, als ich nicht so viele Tore geschossen habe. Natürlich melden sich jetzt viele Vereine bei meinem Berater, er bespricht das mit dem Obmann, Erich Korherr. Jetzt wollen wir aber einmal die letzten Spiele bis zum Winter positiv gestalten. Was dann noch im Winter passiert, damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen, sondern ich sehe es, wenn es so weit ist. Wir haben Ziele, die wir erreichen wollen, und da möchte ich auf jeden Fall Teil davon sein.
Man muss sich das dann anschauen, ob es passt, wenn es dann wirklich konkrete Angebote gibt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Stress. Natürlich möchten wir den nächsten Schritt gehen, möchte es aber nicht erzwingen.
90minuten: Hartberg ist nicht der größte Klub in Österreich. Wie stellst du dir deine Karriere selber vor, es kann jetzt schnell gehen und dann bist du auf einmal in einem anderen Land und kannst die Sprache nicht?
Hoffmann: Man muss sich das dann anschauen, ob es passt, wenn es dann wirklich konkrete Angebote gibt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Stress. Natürlich möchten wir den nächsten Schritt gehen, ich möchte es aber nicht erzwingen.
90minuten: Die Oststeiermark ist eine beschauliche Gegend, der Trubel ist geringer als in Wien. Aber kommen die Leute schon auf dich zu, wenn sie dich sehen?
Hoffmann: Das kommt gar nicht so oft vor, wie man vielleicht denken mag. Ab und zu gibt es kurze Gespräche, wenn mich wer in der Stadt trifft. Es bleibt jedoch alles im Rahmen und ist ja etwas Schönes.
90minuten: Vielleicht genießt man es auch anders, wenn man nicht über das Akademiesystem in die Bundesliga kommt. Spieler wie Kalajdzic, Grüll oder die Seidls haben ebenfalls einen anderen Weg genommen. Beobachtet man mittlerweile häufiger, dass sich Spieler auf Umwegen durchsetzen?
Hoffmann: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Ich bin eben nicht aussortiert worden, es hat halt körperlich nicht mehr gereicht und dafür konnte Rapid ja nicht viel. Das Akademiesystem ist, glaube ich, trotzdem etwas Positives. Ich habe stark profitiert und habe dann auch in Halbturn versucht, vieles von dem, was ich gesehen habe, umzusetzen.
90minuten: Wir danken für das Gespräch!