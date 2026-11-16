Shootingstar Hoffmann: "Bei Rapid nur Positives mitgenommen"

90minuten: Dein Vater hat 2006/07 und 2007/08 für Parndorf in der zweiten Leistungsstufe gespielt. So etwas kann einen auch hemmen. Wie hast du ihn damals erlebt?

Hoffmann: Er hat mich in jedem Bereich unterstützt. Wenn du ein kleiner Bub bist, kannst du das alles gar nicht einschätzen. Er hat mir einfach immer gesagt, was das Beste ist und mich gemanagt, also bei meinem Wechsel zu Rapid und dann wieder zurück in meine Heimat.

90minuten: Warum hast du die Rapid-Jugend-U16 im Jahr 2018 wieder verlassen?

Hoffmann: Ich möchte generell festhalten, dass ich nichts Negatives bei Rapid erlebt und nur Positives mitgenommen habe. Ich habe nicht nur tolle Menschen kennengelernt, sondern sehr viel gelernt, was mir später geholfen hat. Ich konnte meine Leistung zu dem damaligen Zeitpunkt in einigen Bereichen nicht umsetzen.

Es hat dann körperlich und technisch nicht gereicht, also habe ich einen Schritt zurückgemacht. Ich bin also nicht aussortiert worden, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Die Entscheidung wurde damals dann gemeinsam getroffen. Der Schritt zurück nach Hause, vielleicht auch der Abstand zu dem Druck, hat mir gutgetan. Darüber hinaus habe ich gleich im Erwachsenenfußball starten können. Ich würde nichts ändern.

90minuten: Du hast am 8. November Geburtstag. Das macht in der Jugend schon viel aus, wenn die anderen körperlich weiter sind.

Hoffmann: Das war im letzten Jahr eben der ausschlaggebende Grund, warum ich nicht mithalten konnte. Ich habe das dann mit meinem Vater besprochen. Er hat mich gefragt, ob ich das noch länger machen will und ich habe gesagt, es gefällt mir nicht mehr so. Der Trainer meines damaligen Jahrgangs hat mir alles Gute gewünscht und gesagt, er versteht meine Entscheidung.