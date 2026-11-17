Mit 14 Jahren hätte Yanik Spalt den nächsten Schritt in seiner Fußballkarriere machen können.

Red Bull Salzburg wollte den Vorarlberger in seine Nachwuchsakademie holen. Doch er entschied sich gegen einen Wechsel in die Mozartstadt – und blieb in seiner Heimat.

Eine Entscheidung, die im Nachwuchsfußball alles andere als selbstverständlich ist. "Es gibt nicht viele, die mit 14 Jahren Red Bull Salzburg absagen und hierbleiben", sagt Didi Berchtold, Leiter der Akademie Vorarlberg.

Es war offenbar die richtige Entscheidung. Fünf Jahre später steht der 19-Jährige beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Er hat bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt, in der Champions League gespielt und steht nun unmittelbar vor seinem Nationalteamdebüt.

Eine lange Durststrecke

Ein bemerkenswerter Weg – nicht nur für Spalt selbst, sondern auch für den Vorarlberger Fußball. Denn der Weg von Talenten aus dem westlichsten Bundesland ins ÖFB-Team war in den vergangenen Jahren ein sehr weiter.

Spalt wäre der erste Spieler seit zehn Jahren, der nach seiner Ausbildung in der AKA Vorarlberg den Sprung ins A-Team schafft. Zuletzt gelang das Ramazan Özcan, der 2016 sein letztes Länderspiel für Österreich bestritt.

Paul Wanner bleibt dabei ausgeklammert. Der in Dornbirn geborene Mittelfeldspieler absolvierte seine fußballerische Ausbildung schließlich in Deutschland.

200 Länderspiele

Insgesamt 13 Vorarlberger haben es bislang ins österreichische Nationalteam geschafft. Gemeinsam kommen sie auf exakt 200 Länderspiele – zwei weniger als Marcel Sabitzer und Aleksandar Dragovic zusammen.

Fast die Hälfte davon geht auf das Konto einer österreichischen Fußballlegende: Der gebürtige Lauteracher Bruno Pezzey absolvierte zwischen 1975 und 1990 insgesamt 84 Länderspiele für Österreich und ist damit Vorarlbergs Rekordspieler.