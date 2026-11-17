Mit 14 Jahren hätte Yanik Spalt den nächsten Schritt in seiner Fußballkarriere machen können.
Red Bull Salzburg wollte den Vorarlberger in seine Nachwuchsakademie holen. Doch er entschied sich gegen einen Wechsel in die Mozartstadt – und blieb in seiner Heimat.
Eine Entscheidung, die im Nachwuchsfußball alles andere als selbstverständlich ist. "Es gibt nicht viele, die mit 14 Jahren Red Bull Salzburg absagen und hierbleiben", sagt Didi Berchtold, Leiter der Akademie Vorarlberg.
Es war offenbar die richtige Entscheidung. Fünf Jahre später steht der 19-Jährige beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Er hat bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt, in der Champions League gespielt und steht nun unmittelbar vor seinem Nationalteamdebüt.
Eine lange Durststrecke
Ein bemerkenswerter Weg – nicht nur für Spalt selbst, sondern auch für den Vorarlberger Fußball. Denn der Weg von Talenten aus dem westlichsten Bundesland ins ÖFB-Team war in den vergangenen Jahren ein sehr weiter.
Spalt wäre der erste Spieler seit zehn Jahren, der nach seiner Ausbildung in der AKA Vorarlberg den Sprung ins A-Team schafft. Zuletzt gelang das Ramazan Özcan, der 2016 sein letztes Länderspiel für Österreich bestritt.
Paul Wanner bleibt dabei ausgeklammert. Der in Dornbirn geborene Mittelfeldspieler absolvierte seine fußballerische Ausbildung schließlich in Deutschland.
200 Länderspiele
Insgesamt 13 Vorarlberger haben es bislang ins österreichische Nationalteam geschafft. Gemeinsam kommen sie auf exakt 200 Länderspiele – zwei weniger als Marcel Sabitzer und Aleksandar Dragovic zusammen.
Fast die Hälfte davon geht auf das Konto einer österreichischen Fußballlegende: Der gebürtige Lauteracher Bruno Pezzey absolvierte zwischen 1975 und 1990 insgesamt 84 Länderspiele für Österreich und ist damit Vorarlbergs Rekordspieler.
Vorarlberger im ÖFB-Team
Spieler
Länderspiele
Zeitraum
Bruno Pezzey
84 Länderspiele (9 Tore)
1975-1990
Markus Weissenberger
29 Länderspiele (1 Tor)
1999-2008
Adi Knoll
21 Länderspiele (2 Tore)
1957-1966
Adi Hütter
14 Länderspiele (3 Tore)
1994-1997
Friedrich Rafreider
14 Länderspiele (2 Tore)
1961-1963
Ramazan Özcan
10 Länderspiele
2008-2016
Paul Wanner
9 Länderspiele
2026-heute
Martin Gisinger
7 Länderspiele
1983-1985
Helmut Metzler
6 Länderspiele
1967-1969
Daniel Madlener
2 Länderspiele
1988
Patrick Pircher
2 Länderspiele
2005
Michael Liendl
1 Länderspiel
2014
Thomas Weissenberger
1 Länderspiel
1994
Nun könnte Spalt diese Liste erweitern.
Erste Schritte
Einer, der den Weg des talentierten Mittelfeldspielers genau verfolgt hat, ist Didi Berchtold. Der heutige Leiter der Akademie Vorarlberg begleitete Spalt bereits seit dessen elftem Lebensjahr.
"Ich kenne seinen Werdegang im Fußball in- und auswendig und hatte immer viel Kontakt mit ihm, mit seinen Eltern noch immer", erzählt Berchtold im Gespräch mit 90minuten.
Von der Nachnominierung ins A-Nationalteam habe man in der Akademie über die sozialen Medien erfahren. Die Freude sei entsprechend groß gewesen.
"Das A-Team ist schon das Größte, das man erreichen kann. Und das mit 19 Jahren. Die Freude ist natürlich riesig. Wir haben ihn jahrelang begleitet, da entstehen auch besondere Beziehungen", sagt Berchtold.
Spalt, der seine Karriere beim Heimatverein Nüziders startete, lief bereits kurz vor seinem 13. Geburtstag erstmals für die U15-Auswahl von Vorarlberg auf. Als damals jüngster Spieler der Mannschaft. "Wir haben ihn raufgezogen, weil er die Qualität hatte und bereit dazu war."
Im zweiten Jahr wollte man ihn allerdings nicht schon wieder eine Altersklasse nach oben schieben. Stattdessen führte Spalt die U15 als Kapitän an, übernahm Verantwortung. Rückblickend sollte sich diese Entscheidung als richtig erweisen.
Mit 14 Jahren gegen Salzburg entschieden
Eine weitere Weichenstellung folgte in der U15.
Red Bull Salzburg war auf Spalt aufmerksam geworden und wollte ihn in die Mozartstadt lotsen. Doch der damals 14-Jährige blieb in Vorarlberg. Die Familie entschied sich bewusst dafür, dass er seine Entwicklung zunächst in der Heimat fortsetzen sollte.
Nach einem kurzen Gespräch zwischen Spalts Vater und Berchtold war die Entscheidung gefallen. Die familiäre Unterstützung ist bis heute wesentlicher Bestandteil der Entwicklung: "Seine Eltern sind schon ein großer Teil vom Gesamtpaket Yanik Spalt."
Auch dessen Charakter habe ihn ausgezeichnet. Der Akademieleiter beschreibt Spalt als bodenständig und demütig. Eigenschaften, die ihm auf seinem Weg nach oben geholfen hätten.
Im Nachwuchs vom VfB Stuttgart
Bereits in der U15 wurde der VfB Stuttgart auf den Vorarlberger aufmerksam. Ein Jahr später wechselte er schließlich in die Nachwuchsakademie des deutschen Bundesligisten.
Stuttgart erwies sich für viele ÖFB-Kicker in der Vergangenheit als richtiger Schritt. So kickten vor Spalt auch Phillipp Mwene, Kevin Stöger, Raphael Holzhauser und Adrian Grbic für die Schwaben.
"Ich habe noch immer intensive Kontakte nach Stuttgart. Die holen sich natürlich nur Spieler in die Akademie, die das Zeug für die deutsche Bundesliga haben. Sowohl wir als auch der VfB haben immer an ihn geglaubt", erklärt Berchtold.
Der Wechsel nach Deutschland war dennoch ein Schritt mit offenem Ausgang. "Wie sich so ein früher Wechsel auswirkt, kannst du im Vorfeld natürlich nie genau wissen. Eine schwere Verletzung im Jugendalter und alles kann sich in eine andere Richtung entwickeln."
Als Akademieleiter kann ich da ohnehin nur Empfehlungen abgeben. Am Ende entscheiden sowieso immer die Spieler mit ihren Eltern und dem Management.
Nicht jeder Weg führt nach Deutschland
Spalts Weg zeigt, dass auch die Ausbildung in der heimischen Akademie ein Sprungbrett in den internationalen Fußball sein kann.
Doch ist dieser Weg auch für andere der richtige? Und wie gelingt es der AKA, möglichst viele Talente auf ihrem Weg in den Profifußball zu begleiten?
Für Berchtold gibt es darauf keine allgemeingültige Antwort. Ein früher Wechsel zu einem größeren Klub sei nicht automatisch die beste Entscheidung.
"Der frühe Wechsel nach Deutschland ist sicherlich nicht für jeden Spieler etwas. Als Akademieleiter kann ich da ohnehin nur Empfehlungen abgeben. Am Ende entscheiden sowieso immer die Spieler mit ihren Eltern und dem Management", sagt er.
Dass es auch andere Wege gibt, zeigt der SCR Altach. Allein in dieser Saison kamen Adrian Vonbrül, Nico Helbock und Nemanja Krstovic in Altach zu ihrem Bundesliga-Debüt – alle drei haben die Ausbildung in der AKA Vorarlberg genossen.
Dass die Akademie weiterhin Talente für höhere Aufgaben hervorbringt, zeigen zudem mehrere Vorarlberger, die aktuell in den Nachwuchs-Nationalteams vertreten sind. Felix Gort (VfB Stuttgart), Felix Schertler (Heidenheim), Fabio Ebner (Augsburg) und Christopher Olivier (Bröndby) nennt Berchtold als Beispiele.
"Viele sind noch sehr jung und brauchen noch Zeit", betont er.
Es geht nicht immer nur bergauf
Für Spalt selbst geht die Entwicklung unterdessen rasant weiter. Bundesliga, Champions League und nun die erste Einberufung ins A-Nationalteam.
Berchtold mahnt dennoch zur Demut. "Heute spielt er Bundesliga, drei Tage später dann wieder 3. Liga gegen Mannheim. Es ist wichtig, dass er demütig bleibt. Aber so kenne ich ihn."
Dass die Entwicklung eines jungen Fußballers nicht immer geradlinig verläuft, zeigt sich für Berchtold auch am Beispiel Yusuf Demir.
"Im Fußball gibt es immer zwei Richtungen, aber für Yanik Spalt geht es aktuell nur nach oben. Champions League, Nationalteam – das ist unglaublich."