Warum die Nations League das ÖFB-Team besser macht

Ja, die UEFA Nations League mag nie so richtig an Beliebtheit gewonnen haben. Sie wird zwar bereits zum fünften Mal ausgetragen, so wirklich durchschaut haben das Prinzip aber immer noch nicht alle. Und – Achtung, Spoiler! – nach der Reform wird sich das nicht ändern.

Relevant ist der aktuelle Erfolg aber allemal. Denn der Aufstieg in Liga A wird dem ÖFB-Team weitaus mehr helfen, als man auf den ersten Blick denken würde.

Es braucht die großen Herausforderungen

Bereits unmittelbar nach dem WM-Aus gegen Spanien sprach Michael Gregoritsch die Nations League an. Nach dem nunmehrigen Aufstieg bekräftigte er seine damalige Aussage abermals: "Vielleicht haben uns Erfahrungswerte gegen große Teams gefehlt."

Nur wer sich regelmäßig mit den besten Nationen des Kontinents messen kann, vor große Herausforderungen gestellt wird und im Idealfall Strategien entwickeln kann, diese auch zu meistern, wird bei Endrunden reüssieren können.

Die kommende Nations League wird im Herbst 2028, also nach der nächsten Europameisterschaft ausgetragen. Und das in einem veränderten Format.

Was die Reform bedeutet

In Liga A spielen dann 18 Teams in drei Sechser-Gruppen. Gelost werden sie aus drei Töpfen.

Dann kommt es zu fünf Spielen gegen fünf verschiedene Gegner aus den beiden anderen Töpfen sowie ein Heim- und Auswärtsspiel gegen einen Gegner aus demselben Topf.

Kurzum, während dieser Ausgabe der Nations League werden die ÖFB-Kicker Erfahrungen gegen fünf verschiedene Top-Nationen – oder vier verschiedene Top-Nationen und eine auf Augenhöhe; je nach Definition – sammeln.

Mehr verschiedene Herausforderungen nach der Reform

Der Unterschied: Bisher bekam man es in gleich vielen Spielen "nur" mit drei verschiedenen Gegnern zu tun.

Im neuen Format warten also mehr unterschiedliche Herangehensweisen und Herausforderungen.

Und es werden genau diese Duelle sein, die das ÖFB-Team fit genug machen können, um bei Endrunden dann auch mal K.o.-Runden zu überstehen.