Johannes Moser: "Es ist unser Anspruch, zur EM zu fahren"

U17-Vizeweltmeister, Torschützenkönig des Turniers - vor einem Jahr war Johannes Moser in aller Munde.

Dann wurde es ruhiger um den Red-Bull-Salzburg-Spieler. Während andere Kollegen im Nationalteam oder gar schon im Ausland spielen, sagte sein Körper "Nein": Schambein und Adduktoren warfen ihn zurück. Er musste sich zurückkämpfen.

Das gelang ihm, zuletzt spielte er schon in der ADMIRAL 2. Liga bei Salzburgs Kooperationsklub FC Liefering und dieser Tage für das ÖFB-U19-Nationalteam. Die Niederlage gegen Belarus am Weg zur EM-Endrunde in Tschechien konnte er aber nicht verhindern.

Im 90minuten-Interview spricht er nun über den aktuellen Lehrgang und was besser werden muss, sein letztes Jahr und wie er sich in Salzburg weiter entwickeln will. Eines zeigt sich ganz deutlich: An Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht.

90minuten: Bevor wir zum Spiel gegen Belarus kommen: Das vergangene Jahr war verletzungsbedingt nicht einfach für dich, vielleicht auch der hohen Belastung in jungen Jahren geschuldet. Wie geht es Schambein und Adduktoren mittlerweile?

Johannes Moser: Derzeit geht es mir echt gut. Ich bin froh, dass ich die Probleme überwunden und gut gearbeitet habe, sodass jetzt alles stabil ist. Der Übergang zum Profifußball und zum Männerfußball ist ein großer Schritt. Da ist es bis zu einem gewissen Grad normal, dass der Körper einmal reagiert, also gehört es in diesem Alter auch dazu. Wir haben zuletzt gut gearbeitet und es fühlt sich wirklich gut an.