Johannes Moser: "Es ist unser Anspruch, zur EM zu fahren"

U17-Vizeweltmeister, Torschützenkönig des Turniers - vor einem Jahr war Johannes Moser in aller Munde.
Dann wurde es ruhiger um den Red-Bull-Salzburg-Spieler. Während andere Kollegen im Nationalteam oder gar schon im Ausland spielen, sagte sein Körper "Nein": Schambein und Adduktoren warfen ihn zurück. Er musste sich zurückkämpfen.
Das gelang ihm, zuletzt spielte er schon in der ADMIRAL 2. Liga bei Salzburgs Kooperationsklub FC Liefering und dieser Tage für das ÖFB-U19-Nationalteam. Die Niederlage gegen Belarus am Weg zur EM-Endrunde in Tschechien konnte er aber nicht verhindern.
Im 90minuten-Interview spricht er nun über den aktuellen Lehrgang und was besser werden muss, sein letztes Jahr und wie er sich in Salzburg weiter entwickeln will. Eines zeigt sich ganz deutlich: An Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht.
90minuten: Bevor wir zum Spiel gegen Belarus kommen: Das vergangene Jahr war verletzungsbedingt nicht einfach für dich, vielleicht auch der hohen Belastung in jungen Jahren geschuldet. Wie geht es Schambein und Adduktoren mittlerweile?
Johannes Moser: Derzeit geht es mir echt gut. Ich bin froh, dass ich die Probleme überwunden und gut gearbeitet habe, sodass jetzt alles stabil ist. Der Übergang zum Profifußball und zum Männerfußball ist ein großer Schritt. Da ist es bis zu einem gewissen Grad normal, dass der Körper einmal reagiert, also gehört es in diesem Alter auch dazu. Wir haben zuletzt gut gearbeitet und es fühlt sich wirklich gut an.
Leider haben wir es nicht auf dem Platz bringen können und stehen somit im zweiten Gruppenspiel schon vor einem Entscheidungsspiel. Wie wir aber in solchen Entscheidungsspielen performen, weiß jeder.
90minuten: Die ersten drei Mannschaften kommen weiter, ihr müsst also zumindest einen Gegner hinter euch lassen. Wie schätzt du eure Chancen nach der unglücklichen Niederlage gegen Belarus ein – eigentlich scheint die Hürde enden wollend hoch?
Moser: Wenn wir als Vizeweltmeister behaupten würden, dass wir in der Qualifikationsrunde nicht weiterkommen wollen, wären wir am falschen Platz.
90minuten: Was muss gegen Slowenien anders laufen?
Moser: Ich bin überzeugt, dass in dieser Mannschaft viel mehr drin steckt als wir im ersten Spiel gezeigt haben. Leider haben wir es nicht auf den Platz bringen können und stehen somit im zweiten Gruppenspiel schon vor einem Entscheidungsspiel. Wie wir aber in solchen Entscheidungsspielen performen, weiß jeder. Ich denke, dass es wichtig ist, mehr Energie auf den Platz zu bringen und unsere Stärken zu nutzen.
90minuten: Gegen England könnte es auch ein Wiedersehen mit einigen Spielern von der WM geben. Erwartest du, dass sie besonders motiviert sind, um sich für das 0:4 zu revanchieren?
Moser: Das glaube ich nicht. Natürlich haben sie eine Revanche im Hinterkopf, aber ich glaube nicht, dass sich jetzt viele damit beschäftigen. Sie werden wahrscheinlich genauso wie wir von Spiel zu Spiel schauen.
90minuten: Siehst du Österreich auch bei der EM-Endrunde 2027 in Tschechien?
Moser: Wenn man die zweitbeste Mannschaft der Welt ist, hat man auch den Anspruch, zu einer Europameisterschaft zu fahren. Es wäre also falsch, wenn man behaupten würde, dass das nicht unser Ziel ist.
90minuten: Kommen wir zu dir persönlich. Du hast als Torschützenkönig der U17-WM für Schlagzeilen gesorgt, einen Profivertrag bekommen und bist danach gleich zwei Mal durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Wie schwierig war das mental?
Moser: Natürlich wäre es besser gewesen, wenn ich nach der WM fit geblieben wäre und im Rhythmus hätte bleiben können. Aber man sucht sich im Leben nicht alles selbst aus. Da gehört auch ein gewisser Grad an Glück dazu. Ich habe mir aber keinen allzu großen Kopf gemacht, sondern geschaut, was bei mir bleibt, und mich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die ich selbst kontrollieren kann. Diese wollte ich bestmöglich machen.
90minuten: Vor einem Jahr kannten dich nur wenige, plötzlich kannte dich nach der WM gefühlt die ganze Welt. Was haben diese vergangenen zwölf Monate mit dir gemacht?
Moser: Während der WM ist uns gar nicht so aufgefallen, wie viele Leute das tatsächlich verfolgt haben. Erst als wir danach alles Revue passieren ließen und noch einmal darauf geschaut haben, wurde uns bewusst, was für krasse Dinge wir da abgeliefert haben. Dass einen danach viele Menschen kennen und cool finden, ist natürlich auch eine Belohnung. Ich denke aber, dass es zum Profisein dazugehört, mit solchen Dingen richtig umzugehen. Man muss in der Spur bleiben, sich auf das Wesentliche konzentrieren und darf sich nicht ablenken lassen. Im Endeffekt ist das alles erst ein kleiner Schritt in Richtung Profifußball. Es liegt noch viel Arbeit vor uns.
90minuten: Wurdest du nach der WM auch beim Einkaufen ständig erkannt? Wie gehst du damit um, wenn dich Menschen auf der Straße ansprechen und ein Selfie wollen?
Moser: Vor allem in den ersten Monaten nach der WM war das schon extrem, das war echt krass. Man freut sich natürlich riesig, wenn einen Leute ansprechen und für das bewundern, was man geleistet hat. Das ist eine Bestätigung und auch eine Belohnung für die harte Arbeit, die man bis dahin in den Fußball gesteckt hat.
Ich habe einmal ein Video gesehen, in dem ein Fußballspieler von Crystal Palace gesagt hat: 'Wenn man eine Party verpasst, gibt es eine weitere am nächsten Tag. Die Zeit, Profi zu werden, ist aber nicht immer da.'
90minuten: Red Bull Salzburg bereitet seine Talente entsprechend auf die Öffentlichkeit vor. Was machst du abseits des Fußballs, um einen Ausgleich zu haben?
Moser: Ich habe letztes Jahr maturiert. Es gehört dazu, dass man sich neben dem Fußball weiterbildet und einen Schulabschluss hat. Abseits des Fußballplatzes verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie oder meinen Freunden. Als Profifußballer ist das natürlich etwas schwieriger und man ist ein bisschen eingeschränkt. Aber sich abzulenken, gehört einfach dazu.
90minuten: Du hast also neben dem Fußball auch deine Matura gemacht. Ist ein Plan B für dich ein Thema, falls es mit der Profikarriere doch nicht klappen sollte?
Moser: So viele Gedanken habe ich mir darüber noch nicht gemacht, weil für mich eigentlich klar ist, dass mein Weg in diese Richtung gehen soll.
90minuten: Deine Freunde sind 18, die haben den Sommer ihres Lebens, gehen feiern und so weiter. Ist es für dich schwierig, auf solche Dinge zu verzichten?
Moser: Ich habe einmal ein Video gesehen, in dem ein Fußballspieler von Crystal Palace gesagt hat: 'Wenn man eine Party verpasst, gibt es eine weitere am nächsten Tag. Die Zeit, Profi zu werden, ist aber nicht immer da.' Ich glaube, es gehört auch dazu, froh darüber zu sein, Opfer für seinen Traum bringen zu können. Wer nicht bereit ist, alles dem unterzuordnen und sich dem zu hundert Prozent zu widmen, ist fehl am Platz.
90minuten: Reden wir über deinen Arbeitgeber Red Bull Salzburg. Geschäftsführer Markus Mann hat damals angekündigt, dir die nötige Zeit geben zu wollen. Dein Körper hat diese Zeit offenbar gebraucht. Wie sieht dein persönlicher Plan für die kommenden Monate aus? Wann siehst du dich in der Kampfmannschaft?
Moser: Also zunächst einmal: Die Zusammenarbeit mit Red Bull Salzburg passt extrem gut, es gibt einen guten Austausch und ich bekomme die nötige Zeit, die mein Körper und ich benötigen. Die Kommunikation passt extrem gut. Ich war in der Vorbereitung bei der Kampfmannschaft und bin fixer Bestandteil des Kaders. Als Aufbau habe ich nun die ersten Spiele bei Liefering absolviert, weil wir gemeinsam entschieden haben, dass das der beste Schritt für meine Entwicklung ist. Ich soll wieder auf Spielminuten und in einen Spielrhythmus kommen. Über alles, was in der Zukunft liegt, möchte ich noch nicht viel sagen. Ich schaue von Spiel zu Spiel und von Tag zu Tag und versuche, jeden Tag das Beste herauszuholen.
90minuten: Wie wichtig ist es in deiner Situation, neben Familie, Freunden und Verein auch eine Agentur wie Grow an seiner Seite zu haben, die sich mit der Karriereplanung junger Talente wie Jannick Schuster oder Leon Grgic auskennt? Der Verein hat dabei natürlich seine eigenen Interessen, Eltern und Freunde sind möglicherweise nicht immer objektiv. Wie wichtig ist eine unabhängige Beratung?
Moser: Ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad einfach dazugehört. Ich bin mit guten Menschen im Austausch, die mich tagtäglich unterstützen, damit ich das Beste aus mir mache. Es gibt Personen, denen ich zu hundert Prozent vertrauen kann. Auch abseits meiner Eltern und Freunde habe ich damit Menschen, mit denen ich geschäftliche Dinge besprechen kann.
Es ist wichtig, gerade in den Tiefen positiv zu bleiben. Aber auch wenn es einmal richtig gut läuft, sollte man neutral bleiben und nicht abheben.
90minuten: Deine Kollegen aus dem U17-WM-Kader stehen mittlerweile an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere. Der eine spielt in LaLiga, der nächste im ÖFB-Nationalteam, der Dritte ist Stammspieler im Verein. Wie gehst du damit um, wenn du solche Entwicklungen mitbekommst, vor allem, während du selbst noch an deinem Comeback arbeitest?
Moser: Natürlich würde man lügen, wenn man behauptet, dass man sich darüber keine Gedanken macht. Im Endeffekt ist aber jeder Gedanke, den man dafür verwendet, ein verschwendeter. Wichtig ist das Hier und Jetzt. Das andere muss man auf sich zukommen lassen und im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen.
90minuten: Red Bull Salzburg hat international einen hohen Stellenwert und ist dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln und ihnen den nächsten Schritt zu ermöglichen. Gibt dir das Sicherheit, dass du dort – und beim Verband – einen klaren Karriereweg vor dir hast?
Moser: Red Bull Salzburg hat in diesem Bereich international einen hohen Stellenwert und ist dafür bekannt, Talente herauszubringen. Ich glaube, dass der Verein nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa eine richtig gute – wenn nicht die richtige – Adresse ist, um sich im Profifußball durchzusetzen und anschließend den nächsten Schritt zu machen.
90minuten: Ein Beispiel dafür, dass eine Karriere nicht immer geradlinig verläuft, ist Yusuf Demir. Er war ebenfalls sehr früh ein großes Talent und hat nach schwierigen Phasen wieder zurückgefunden. Wie wichtig ist es, auch in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben und sich nicht von Rückschlägen aus der Bahn werfen zu lassen?
Moser: Ich glaube, dass jede Karriere mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Es ist wichtig, gerade in den Tiefen positiv zu bleiben. Aber auch wenn es einmal richtig gut läuft, sollte man neutral bleiben und nicht abheben. Entscheidend ist, ein Mittelding zu finden, damit einen die Höhen und Tiefen nicht mehr so sehr aus der Bahn werfen können.
90minuten: Ich kann mir die Antwort schon vorstellen, aber: Wenn wir dieses Interview in einem Jahr noch einmal führen: Was glaubst du, wird sich bis dahin beim Fußballer Johannes Moser getan haben?
Johannes Moser: Schauen wir uns an.
90minuten: Wir danken für das Gespräch!