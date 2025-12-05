Schwache Liga? "Die können auch öfters als einmal gaberln"

Im Sommer 2023 heuerte Mads Bidstrup bei Red Bull Salzburg an. Mit im Gepäck des Dänen: Eine Ausbildung beim FC Kopenhagen und bei RB Leipzig sowie der Reifeprozess zum Profi bei Brentford bzw. Nordsjaelland.

Mittlerweile ist er mit seinen 24 Jahren der achtälteste Spieler im Kader der Bullen und Kapitän. In dieser Funktion muss er derzeit öfters erklären, warum gewisse Dinge nicht funktionieren - und das tut er im 90minuten-Interview auch ausführlich.

Zunächst dreht sich das Gespräch um genau diese Frage: Wie ist sein Standing als junger Spieler, der aber gleichzeitig im Vergleich zum Rest alt ist - und was kann ein Älterer überhaupt besser als ein Jüngerer?

Und dann wird natürlich über das Paradoxon gesprochen, warum die Mozartstädter als Tabellenerster eigentlich nicht dort sind, wo sie hingehören, wie stark die Liga ist und auch wie die Nachwuchskicker in die erste Mannschaft kommen.

90minuten: Bevor wir zum Sport kommen, reden wir über dich und deine Rolle im Verein. Trainer Thomas Letsch hat gemeint, du bist "gefühlt schon Salzburger". Wie siehst du das?

Mads Bidstrup: Ich bin über mein Standing hier in Salzburg sehr glücklich. In den zweieinhalb Jahren, die ich hier bin, habe ich mir einiges erarbeitet. Das liegt einerseits am Trainer, andererseits an harter Arbeit. Ich will mich immer einbringen, nicht nur in der Kabine und im Trainingszentrum, sondern auch in der Stadt und den Fans gegenüber. Das hat sich eben ausgezahlt. Weil wenn du Kapitän bist, trägst du viel Verantwortung. Ich bin oft der Erste, der gefragt wird, warum etwas nicht gut läuft. Ich mach das gerne und denke, dass ich über die notwendigen Qualitäten dazu verfüge.