Thomas Letsch: "Ich mag das Wort 'Red-Bull-Fußball' nicht so"

90minuten: Sprich, der Sportler Thomas Letsch ist dennoch enttäuscht?

Letsch: Man ist ambitioniert und will immer jedes Spiel gewinnen. Wenn man in der Champions-League-Qualifikation antritt, möchte man auch dorthin. Aktuell sind wir in der Europa League wohl konkurrenzfähiger und möchten uns da so gut wie möglich präsentieren. Wir sind auch schon auf die Auslosung am Freitag gespannt.

90minuten: Schauen wir noch kurz auf das Spiel gegen Brügge zurück. Dachten Sie sich nicht auch beim Anschlusstreffer, dass es das war, weil das Stadion bebt, die zweite Luft kommt und Fußball eben so ist?

Letsch: Als das 2:1 fiel, war es schon so, dass ich den Eindruck hatte, dass das nochmals richtig eng wird. Nach dem 2:2, das aus einem individuellen Fehler entstanden ist, war aber im Stadion die Hölle los. Letztlich muss man sagen, dass Brügge das sehr gut gemacht hat und verdient aufgestiegen ist.

90minuten: Wie hat das Team auf das Ausscheiden reagiert? Letztlich war es ein blöder Fehler, aber man gewinnt gemeinsam und verliert gemeinsam.

Letsch: Sie waren nicht verärgert, eher enttäuscht, aber auch realistisch und gefasst. Wir haben uns mit ein wenig Abstand dann über das Erreichen der Europa League gefreut, auch weil wir von Anfang an wussten, dass drei Runden Qualifikation in der Champions League alles andere als einfach sind.

90minuten: Sie waren eine Zeit lang im Ausland und können auch von den Niederlanden bzw. Deutschland aus sagen, wie man die Stärke Österreichs einschätzt.

Letsch: Wir sind hier alle ein wenig verwöhnt, speziell in Salzburg. Man vergisst ja schnell, wie es früher war und welche Rolle unsere Klubs auf internationaler Ebene gespielt haben. Letztes Jahr waren dann gleich zwei Mannschaften in der Champions League. Dazu ist Rapid in der Conference League recht weit gekommen. Wenn heuer insgesamt wieder vier Mannschaften im Europapokal dabei sein sollten, wäre das eine tolle Geschichte. Sturm und wir sind ja fix, den anderen drücke ich die Daumen, weil es für ein kleines Land wie Österreich ein Erfolg wäre. Hierzulande neigt man ja viel mehr dazu, das Negative zu sehen - es wird mehr "gesudert" als andernorts.