Vize-Weltmeister – und jetzt?

Tagelang lag Österreich im Freudentaumel. Das Männer-Nationalteam qualifizierte sich das erste Mal seit 1998 für eine Weltmeisterschaft, der Nachwuchs musste sich erst im Finale der U17-Weltmeisterschaft den Alterskollegen aus Portugal geschlagen geben.

Gut so. Denn ein Blick auf den A-Nationalteam-Kader zeigt: Der jüngste Kicker mit Einsatzzeit in diesem Jahr war Nikolas Wurmbrand (19 Jahre, 19 Einsatzminuten). Dann folgt Leopold Querfeld (21, 78 Minuten). Die Stammspieler aber sind 24 Jahre alt und älter. So mancher aus der Generation 30+ wird im Sommer wohl die Nationalteamkarriere beenden.

Es braucht in Zukunft frisches Blut, und bei der U17-WM lief allerhand Talent über den Platz; direkt in die Herzen und Hirne Fußballösterreichs. Doch vom Talent zum Profi zu reifen, ist eine große Herausforderung – für die Kicker, ihre Vereine, ihr Umfeld.

90minuten hat Szenekenner befragt, wie und ob all diese Kicker auch irgendwann ganz oben ankommen.

Die kurze Antwort: Nein

Die einfache Antwort ist Nein. Wer will, kann nachdenken, ob der Name Daniel Pirker zu einem Klingeln im Kopf führt. Vermutlich nicht, nicht einmal bei Fußballinsidern. Dabei schoss er Österreichs U17 im Jahr 2003 zu EM-Bronze gegen England. Dass den Ex-GAK-Nachwuchsspieler niemand mehr kennt, ist dann eigentlich kein Wunder.