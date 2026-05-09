Schöttel: "Übliche Phrasen zu dreschen, interessiert mich nicht"

90minuten: War da im slowenischen Nebel der Moment, wo Sie dachten: Jetzt muss ich handeln?

Schöttel: Grundsätzlich: Jemandem mitzuteilen, dass man nicht mehr zusammenarbeitet, ist nie schön. Das ist auch unabhängig von der Frage, ob man vielleicht eine falsche Einschätzung der Situation vorgenommen hatte. Und nein, es lag nicht an diesem Spiel. Ich wollte noch das Deutschland-Doppel abwarten und da war es eben auch wieder so, dass wir sehr unterschiedliche Phasen im Spiel hatten. Das hat sich eigentlich durch alle 14 Spiele durchgezogen.

Wir führen beispielsweise gegen die Niederlande und bekommen postwendend das Gegentor. Oder umgekehrt im Schlüsselspiel gegen Deutschland, mit vielen Fans und Prominenz in Wien: Zur Pause stand es 0:6. Die zweite Halbzeit war nur noch Schadensbegrenzung, was aber auch gelungen ist. Was ich sagen will, ist, dass wir alle diese Schwankungen nicht in den Griff bekommen haben.

90minuten: Wenn man es nun aus Schriebl-Sicht sehen will, dann ist es eigentlich unfair, dass man ihn nach einem schwierigen Herbst holt und die Zusammenarbeit jetzt nach dem historischen 0:0 beendet. Für die Themen im Kader kann er ja nichts.

Schöttel: Diese Gedanken sind mir auch durch den Kopf gegangen. Gerade weil die Mannschaft und Alex, wir alle gerade diesen Punkt geholt hatten. Die mittel- bis langfristige Tendenz war aber ausschlaggebender. Schon im Herbst 2024 gab es da so eine Entwicklung im Team. Irene (Fuhrmann; Anm.) und ich sind den ganzen Dezember zusammengesessen und haben überlegt, was wir machen können. Am Ende gab es einen Komplettumbruch.

Es sind neben der Teamchefin ja etliche Leute aus dem Staff gegangen. Die waren teilweise seit zehn, 15 Jahren dabei. Bei manchen wollten wir das als ÖFB, andere haben von sich aus aufgehört. Wir sind damals auch davon ausgegangen, dass vielleicht die eine oder andere Spielerin aufhören könnte. Alex Schriebl hat mich trotz wenig Erfahrung im Frauenfußball überzeugen können. Wir dachten, dass das zwischenmenschlich passt und wir das gut hinbekommen.