Ronivaldo im ÖFB-Team? "Ich bin immer bereit!"

90minuten: Viele sagen, Ronivaldo ist wie ein Wein. Er wird im Alter immer besser. Was ist dein Geheimnis dahinter?

Ronivaldo: Ich habe immer Hunger auf Fußball. Die Jungs sagen, Roni, du bist nicht normal. Warum wirst du jedes Jahr besser? Wenn du gesund bleibst, ist alles möglich. Manchmal merkst du, wenn du nicht gut trainierst oder spielst. So wie gegen Altach. Ich habe drei Tage nicht gut geschlafen. Ich habe mich gefragt: "Warum habe ich nicht so gekämpft? Warum bin ich nicht so gelaufen? Warum habe ich die Bälle nicht festgemacht?" Ich bin ein alter Mann, aber hinterfrage mich immer und lerne.

90minuten: Angeblich soll Ernährung helfen. Dabei galtst du in Lustenau als Stammkunde beim McDonalds.

Ronivaldo: (lacht) Da war ich in manchen Kreisen eine Legende. Wenn ich kein Tor gemacht habe, haben die Leute McDonalds die Schuld gegeben. Wenn ich getroffen habe, hat es geheißen, wenn er zum McDonalds geht, macht er Tore. Es ist aber nicht so, dass Fußball Antworten für jede Situation gibt. Sie haben immer Spaß gemacht und gemeint: "Roni, warum hast du kein Fett, wenn du nach jedem Match zum McDonalds essen gegangen bist?" Wenn du dort isst, musst du am nächsten Tag trainieren, dann hast du weniger Fett. Es wurde viel Spaß darüber gemacht.

90minuten: Du giltst ja eigentlich als untypischer Brasilianer. Party ist angeblich nicht ganz so deins.

Ronivaldo: Die Jungs machen immer Spaß in der Kabine. Wenn wir uns treffen, heißt es, Ronivaldo, du bist ein falscher Brasilianer. Du magst keine Party und kein Bier. Du fokussiert dich nur auf den Fußball. Du willst immer zu Hause bleiben. Nicht jeder Brasilianer mag Party und Bier, mich interessiert es zum Beispiel nicht. Ich fokussiere mich auf meinen Job.

90minuten: Du hast einmal gesagt, du willst spielen, bis du 42 Jahre alt bist. Was hast du noch vor, auch danach?

Ronivaldo: Mein Ziel ist es, gesund zu bleiben. Jetzt ist mein Fokus der Fußball. Ich kann viel planen, am Ende entscheidet Gott. Vielleicht werde ich Trainer oder Co-Trainer für Kinder. Profitrainer möchte ich nicht werden. Heute denke ich so, du weiß nicht, was morgen passiert.

90minuten: Ronivaldo erleben wir also nicht als Trainer im Profibereich. Warum eigentlich nicht?

Ronivaldo: Ich bin schon so lange Zeit im Fußball. Ich habe mit 13, 14 Jahren dafür mein Zuhause verlassen. Profitrainer ist ein extremer Stress und sehr intensiv. Ich will ein bisschen mehr Spaß. Kinder sind auch anstrengend, aber es ist lustiger. Sie lieben Ronivaldo, in Lustenau habe ich schon ein bisschen Kinder trainiert, das war schön. Bis 16 ist es okay. Darüber: Keine Chance!