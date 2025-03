Und die Reaktionen? "Viele Medien haben das als Provokation oder Arroganzanfall gesehen. Ich sehe das als kleines Kunststück, das man mal einbauen kann. Das ist doch etwas Geiles, das dem Fußball ein bisschen verlorengegangen ist. Ich verstehe aber die Gegner, wenn sie da ein bisschen aggressiv werden, das wäre bei mir nicht anders", sagt er.

Gegenspieler Angelo Stiller fand das nämlich in dieser Situation nicht sonderlich super, stieß Wimmer daraufhin weg. Alles halb so wild.

Aufklärung in Sachen FC Bayern

Doch es war nicht die einzige Schlagzeile, für die der 21-fache ÖFB-Teamspieler zuletzt sorgte. Ein Wechsel zum FC Bayern sei "ein Traumszenario", wurde er unlängst zitiert.

Ganz so will der 23-Jährige das aber nicht stehen lassen. "Ich bin irrsinnig gerne in Österreich. Da ist der FC Bayern der naheliegendste Verein. Darum habe ich das so gesagt. Da ging es gar nicht um den FC Bayern. Wenn Augsburg oder 1860 diese Qualität hätten, wären das auch Traumziele, weil sie in der Nähe Österreichs sind", erklärt er seine Aussage.