90minuten: Kommen wir zu dir. Der Erfolg der Single "Jedermann" kam wohl etwas überraschend. Wie hast du das verarbeitet?

Pizzera: Du darfst dich selber nicht so wichtig nehmen, egal welchen Beruf du hast. Auf diesen Höhenflug sollst du dich nicht einlassen, sondern dich mit den richtigen Leuten umgeben. Und wenn es dir zu viel wird, fahr' nach Ungarn. Dort kennt dich kein Schwein. Erfolg ist ja generell eine Mischung aus Leistung und Zufall. Nur eines davon kannst du beeinflussen. Für das andere musst du dankbar sein.

90minuten: Wenn du als Musiker nicht erfolgreich bist, gehst du einfach weiter normal arbeiten. Bei den Kickern schaut jeder beim Scheitern zu, wenn sie den Übergang vom Talent zum Profi nicht schaffen. In dem Punkt unterscheiden sich Fußball und Musik, oder?

Pizzera: Der Vergleich ist generell schwierig, weil die Fußballer ja weniger Zeit haben. Ein Comeback geht nach einer Verletzung. Aber wenn du aufgehört hast, ist es ungleich schwieriger. In Berufen, die vom Alter unabhängiger sind, funktioniert es viel leichter. Aber es stimmt schon, dass es Häme und Missgunst gibt.

90minuten: Dazu kommt, dass beide Berufe ein hohes Maß an Professionalität verlangen. Ich glaube nicht, dass es noch Kicker gibt, die in der Pause eine Zigarette rauchen oder du als Popstar jeden Tag feiern kannst, oder? Früher war ja beides Usus.

Pizzera: Ich habe in den 80ern natürlich keine Konzerte besucht, aber viele Mitschnitte sind von Sound und Performance her doch eher ernüchternd. Und wer 50 Euro für ein Ticket zahlt, hat das verdammte Recht, dass sie den Künstler in der besten Form erleben. Das ist unsere Arbeit. Wie viele Leute wären gerne da, wo wir sind? Also musst du liefern.

90minuten: Reden wir noch über die Verbindung zum Nationalteam. Wie kam's bei der Euro 2024 zu "Hoch gwimmas (n)immer" von AUT of Orda und in weiterer Folge zum neuen Song "Stripes and Stars"?

Pizzera: Das Team ist nach Siegen eben zusammengesessen und hat Musik gehört, da bin ich öfter vorgekommen. Der Teamchef macht sich viele Gedanken, wie es besser gehen kann. Zum Geburtstag, das erzählte mir Gernot Trauner, ruft er beispielsweise jedes Kadermitglied an. Weil er sich so viele Gedanken macht, wurde ich irgendwann gefragt, ob ich das machen kann. Jetzt hat er im November nach der fixen Qualifikation halt wieder angerufen. Wir haben ein paar Vorschläge gemacht. Die habe ich dann ein paar Kickern aus dem Team, mit denen ich sonst Kontakt habe – Gregoritsch, Laimer – geschickt.

Das Wichtigste war, dass es ihnen taugt und sie sich damit identifizieren können. Der Schmäh ist, einerseits das Thema "David und Goliath" aufzugreifen, andererseits mit erhobenem Haupt nach Amerika zu fliegen. Wir wollten das mit so 2000er-Yellowcard- und Blink 182-Vibes verbinden. Den Kickern taugt's, den Leuten auch. Platz 15 in den Charts mit den Kickern vom Nationalteam! (lacht)