Rangnicks dritter Teamchef-Zyklus wird kompliziert

Es liegt in der Natur des Endrunden-Kalenders, dass das Teamchef-Dasein in Zwei-Jahres-Zyklen unterteilt wird.

Ralf Rangnick steht somit gerade am Ende des zweiten Zyklus. Mit seiner Vertragsverlängerung beim ÖFB hat er einem dritten zugestimmt. Es könnte der komplizierteste werden, gewiss wird es für die Zukunft des Nationalteams der entscheidende.

Zyklus 1

Nach seiner Ankunft im Sommer 2022 ging es zunächst darum, eine Spielidee zu implementieren.

Das ist dem Deutschen rasch und sehr gut gelungen. Dass die Voraussetzung dafür durch die Vorkenntnisse im Fach "Red-Bull-Fußball", die sehr viele Teamspieler mitgebracht haben, ideal waren, liegt auf der Hand.

Wichtige Eigenschaften

Doch Rangnick hat darüber hinaus zweierlei wichtige Eigenschaften im ÖFB-Team verankert: Zusammenhalt und Teamgefüge sind so gut wie schon sehr lange nicht mehr.