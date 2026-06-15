Jordanien: Der unbekannte Gegner Österreichs

Bei einer Straßenumfrage wird wohl kaum jemand auch nur einen Kicker aus Jordanien nennen können.

Das wäre bei anderen möglichen Gegnern Österreichs bei der Weltmeisterschaft aus Topf vier entweder ähnlich gewesen (Haiti, Kongo) oder komplett anders (Bosnien-Herzegowina, Tschechien).

Was weiß man auf die Schnelle? Auf der Landkarte findet man das Land wohl schnell, sogar ohne Suchmaschine. Man lernt auf Wikipedia schnell einige Dinge.

WM 2026: Österreich - Jordanien, Mittwoch, ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nur ein Spieler kickt in Europa

Etwa, dass die meisten Fußballklubs aus dem Nordwesten des Landes kommen, oder dass es eine Zehnerliga gibt. Deren Rekordmeister heißt Al-Faisaly. Zuletzt holte aber Al Hussein drei Mal die Liga. Der Verein stellt mit sechs Spielern auch die größte Abordnung an Spielern.

Im WM-Kader stehen ansonsten großteils Legionäre. In Europa spielt mit Stürmer Musa Al-Taamari (29, Stade Rennes) nur ein Spieler.

Trainer Jamel Sellami ist Marokkaner. Da Jordanien im Gegensatz zu vielen anderen Nationen wenige im Ausland geborene Spieler hat und die meisten Legionäre im arabischen beziehungsweise asiatischen Raum kicken, gilt: Im Endeffekt hilft Google nicht weiter.

Angreiferin kennt sich aus

Eine, die sich auskennt, ist Rapid-Spielerin Lana Khalaf. Die 20-jährige Stürmerin ist seit Tag eins Mitglied der SK Rapid Frauen und hat ihre Wurzeln in Jordanien.

Das Kicken lernte sie im Park mit ihrem Bruder, dann bei Hirschstetten, der Vienna und Altera Porta, aktuell hält sie bei 154 Toren in 228 Spielen.