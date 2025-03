ÖFB-Hoffnung Reischl: "Ich widme jedes Tor meinem Vater"

"Wenn einmal der Knoten platzt, kann es oft schnell gehen. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. In einer Woche bist du der Held und in der nächsten der Arsch von allen. Deswegen versuche ich die Sachen, die ich beeinflussen kann, zu beeinflussen, und die Entscheidungen, die nicht in meiner Hand liegen, sind das Probleme von wem anderen", spielt Reischl darauf an, dass er trotz seiner mittlerweile wieder tollen Torquote und einer im Herbst 2024 akuten Stürmermisere in der Mozartstadt, weiterhin keine Chance "oben" bekam.

"Natürlich hätte ich mir diese gewünscht. Oder, dass ich bei wichtigen Testspielen mal dabei bin oder im Cup mal reingehaut werde. Ich finde, dass ich im Jahr 2024 gute Leistungen gebracht habe, aber es war nicht meine Entscheidung", seufzt Reischl.

Traumstart in Den Haag

Im Winter 2025 dann der Cut: Erstmals in seinem Leben entschied sich Reischl dazu, Salzburg zu verlassen. Die (Leih-)Destination: Aufstiegsaspirant ADO Den Haag in der zweiten niederländischen Liga.

"Für mich war es klar, dass ich mal was Neues erleben, mal aus der Komfortzone rausgehen will. Ein neues Land, ohne Vorurteile, keiner kennt dich so richtig, du kannst von Null starten und mal einen anderen Fußball kennenlernen", begründet Reischl diesen Schritt.

Keiner kannte ihn in den Niederlanden - aber das sollte sich rasch ändern. Der Offensivallrounder wurde in Den Haag zum Zehner umfunktioniert und erlebte einen traumhaften Februar, in dem er in vier Spielen hintereinander treffen konnte. Ein absolutes Traumtor gegen den FC Volendam inklusive (siehe Video unten).