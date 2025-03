Junior Adamu: "Ich lese sowas auch nicht gern"

Adamu spielte im Herbst in Liefering und traf dort am Fließband, weswegen man ihn Anfang 2021 in die Schweizer Super League zu St. Gallen verlieh. Dort klappte es genauso, eben eine Liga höher und "das war für mich wichtig. Es waren so viele gute Spieler in Salzburg. Da war es für mich besser, wenn ich eine Weile woanders hingehe und noch stärker zurückkomme."

Vielleicht war er im Sommer 2020 auch noch nicht bereit für die Einser oder musste einmal etwas anderes sehen als das gewohnte Umfeld. Mit acht Toren in Liga und Cup im Gepäck, kam er zurück nach Salzburg und nahm den Konkurrenzkampf an.

Der Pressing-orientierte und flinke Stürmer schaffte 2021/22 neun Tore und fünf Assists, debütierte im Nationalteam und bestätigte die Leistung in der Saison darauf mit 14 Toren und sechs Vorlagen. Freiburg schlug zu.

Ein Auf und Ab

Eines darf man bis hierhin nicht vergessen: Adamu war gerade 22 Jahre alt geworden. Im Herbst bekam er noch seine Spielzeit, ab dem Jahreswechsel musste er auf der Bank sitzen. Medial wurde Adamu vom Kicker schon als "Flop" bezeichnet. "Was soll man dazu sagen? Ich lese sowas auch nicht gern", sagt er heute dazu.

Das komme eben dabei raus, wenn die Menschen nur von außen zuschauen, meint Adamu weiter. Wie schätzt er das erste Jahr und die Unterschiede zwischen den Ligen ein?