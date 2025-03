Lazaro: "Seitdem kein Wort mehr mit Ralf Rangnick gesprochen"

Ich komme aus einer Familie, die nicht viel gehabt hat, da stand es nicht in den Sternen, dass du vielleicht einmal Fußballprofi bist. Also so gesehen, habe ich sehr viel erreicht. Als Fußballer ist man nie wirklich zufrieden. Ich weiß auch, dass es bei mir speziell in jungen Jahren sehr steil bergauf ging. Nach dem erfolgreichen Wechsel in die deutsche Bundesliga kam der Fünfjahresvertrag bei Inter Mailand und dann die vielen Leihen. Da ist es schwierig, Fuß zu fassen. Man kämpft zwar für eine längerfristige Leihe, aber es gibt dann oft nur einjährige. Da spielst du dann sechs Monate und die zweiten sechs nicht mehr. Das hat speziell bei Benfica wehgetan. Es waren drei eher schwere Jahre, auch wenn es mit Newcastle, Gladbach und Benfica große Vereine sind.

90minuten: Warum klappt es bei dem einen, bei dem anderen nicht?

Lazaro: Bei Inter kommst du ja nicht gerade zu einem kleinen Verein, und gerade ein Trainer wie Antonio Conte braucht sofort Erfolg. Das war ich so noch nicht gewohnt. Dass ich in der Vorbereitung drei Wochen pausieren musste nach einem Testspiel und die neue Sprache zu lernen hatte, hat bestimmt nicht geholfen. So waren die ersten Monate etwas schwer. Nach drei oder vier Monaten durfte ich das erste Mal von Beginn an ran, und konnte mit einem Assist zum Sieg beitragen. Aber die Mannschaft war so gut, dass Conte keinen Grund hatte, wen anderen spielen zu lassen.

Wegen der EM wollte ich dann Spielpraxis, dann ging es eben nach Newcastle, aber dann kam Corona, die EURO wurde verschoben. Danach war ich in Mönchengladbach, mit diesem Hin und Her ist es einfach schwierig, sich durchzusetzen. Und dann hat Inter ja auch viel Geld gezahlt... Bei Torino bekam ich dann die Chance und von Tag eins weg die notwendige Rückendeckung. Sie geben mir bis heute das Vertrauen, ich konnte mir in Italien einen Namen machen. Es ist wirklich mein Zuhause geworden und ich zahle das Vertrauen auch zurück. Derzeit bin ich beispielsweise viertbester Assistgeber der Serie A.

90minuten: Mittelstand in Italiens Oberhaus ist natürlich nicht nichts, aber warum hat es nicht für ganz oben gereicht?

Lazaro: Ich habe schon sehr viel miterlebt und werde dennoch erst 29 Jahre alt. Mit 22, 23 bin ich zu einem Weltverein mit einem Trainerstar gekommen, da war ich es noch nicht so gewohnt, so viel gefordert zu werden. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ich habe noch viel Energie und Zeit und man weiß nie, was passiert. Vielleicht bekomme ich nochmals die Chance bei einem größeren Verein.