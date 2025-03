90minuten: PSV Eindhoven hat vielleicht nicht 100 Prozent die exakte Stellung wie Salzburg, aber es gibt dort auch viel Talent. Ist dir das dort auch aufgefallen, dass gerade sehr talentierte Spieler beim Außenseiter manchmal glauben, man kann ein paar Prozent nachlassen?

Vertessen: Wie sage ich das jetzt am besten? PSV hatte mehr Erfahrung und war sich in solchen Spielen wie am Sonntag gegen einen Nachzügler bewusster, wie man diese Spiele angehen muss. Insofern müssen wir das lernen, dass wir auch in solchen Spielen kein Prozent weniger geben.

90minuten: Du hast in der Eredivisie gespielt, das ist aktuell die sechstbeste Liga des Kontinents, Deutschland ist sowieso eine der größten überhaupt. Österreich ist derzeit auf Rang 13. Ist das ein Rückschritt?

Vertessen: Ich sehe das nicht so, weil ich brauche Spielzeit und die bekomme ich hier. Für mich ist das also perfekt, um weiter besser zu werden. Das ging bei PSV und in Berlin nicht so gut, weil ich dort nicht so oft in der Startelf war. Dieses Feeling, viele Spiele in Folge zu spielen, ist sehr super.

90minuten: Unterschrieben hast du bis 2029 und du gehörst hier zu den älteren Kickern. Was planst du bzw. was hat der Klub dir erklärt und was sieht man in dir? Wenn du so lange bleibst, könntest du ja zu einer Identifikationsfigur werden.

Vertessen: Um ehrlich zu sein, denke ich gar nicht so weit in die Zukunft. Derzeit liegt mein Fokus auf den nächsten Spielen, hier viel zu spielen und eine wichtige Rolle einzunehmen. Dann werden wir auch sehen, was passiert.

90minuten: Sportdirektor Rouven Schröder meinte in deinem Vorstellungsvideo auch beispielsweise: "Der weiß gar nicht, wie gut er ist." Wo würdest du sagen, könntest du noch besser werden?

Vertessen: Meine größte Herausforderung ist es, meine Qualität stabil abzurufen. Das war in der Vergangenheit sicher nicht optimal, da muss ich besser werden. Da gehört dann auch mehr Spielzeit dazu, was mich zu einem besseren Spieler machen wird. Meine Ballkontrolle könnte manchmal auch noch besser sein, ich will da oft zu schnell zu viel.