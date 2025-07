Nikolas Polster: "Da kommen schon viele Emotionen hoch"

Nikolas Polster war vergangene Saison der Durchstarter schlechthin bei Bundesliga-Überflieger WAC.

Überrascht über eine derart gute Saison war auch der kürzlich 23 Jahre alt gewordene Torhüter selbst: "Dass es gleich so einschlägt, habe ich mir natürlich nicht vorstellen können. Mit der Einstellung bin ich auch nicht hingegangen, dass wir da um den Meistertitel mitspielen."

Ausgebildet wurde Polster bei Rapid. 2020 folgte der Wechsel zum LASK. Bei den Juniors OÖ sammelte er dann auch seine ersten Einsatzminuten im Profifußball - nämlich in LigaZwa. Nach weiteren Leihstationen bei Vorwärts Steyr und Horn hielt er 2024 bereits bei 65 Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga.

"Ohne dem wäre es nicht so schnell gegangen, dass ich Bundesliga-Torhüter bin. Diese Zeit in der 2. Liga hat auf jeden Fall viel Selbstvertrauen gegeben", so Polster, der im Juli 2024 für 500.000 Euro vom LASK ins Lavanttal wechselte. "Und dann ist es natürlich besser gelaufen als gedacht beim WAC."

Cupsieger in der ersten Saison

Kurz zusammengefasst: Polster löst Lukas Gütlbauer bereits in der 3. Runde als Nummer eins im WAC-Tor ab und brilliert fortan mit starken Leistungen. Auch im UNIQA ÖFB-Cup, der letztendlich sogar gewonnen wurde.

Auf den Weg zum sensationellen Cup-Titel musste man im Halbfinale den LASK ausschalten. Held des Abends war Polster, der den letzten Elfmeter von Samuel Adeniran parierte. Auch im Achtelfinale gegen Austria Klagenfurt konnte er zum Matchwinner avancieren, indem er den letzten und entscheidenden Elfmeter von Jannik Robatsch hielt.