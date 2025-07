Im Sommer 2021 folgte dann der vorübergehende Abschied. Ligarivale Sturm Graz nahm den Flügelspieler ablösefrei unter Vertrag und stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. Es war gleichzeitig auch ein Wiedersehen mit Cheftrainer Christian Ilzer, der zuvor die Austria trainierte.

Seine Zeit in der Steiermark hätte unterschiedlicher nicht sein können. Sarkaria kam, war sofort Stammspieler und entwickelte sich zum absoluten Leistungsträger. Höhepunkt: Sein Doppelpack im ÖFB-Cup-Finale 2023 gegen den SK Rapid.

Auch in der Liga überzeugte er in seinen ersten beiden Saisonen voll. In 59 Bundesligaspielen traf er 22 Mal und lieferte weitere 13 Torvorlagen. Insgesamt wurde er mit den "Blackies" je zwei Mal Meister und Pokalsieger.

"Meine Zeit in Graz war sehr schön und erfolgreich. Natürlich abgesehen vom letzten Jahr. Das lief alles andere als gut ab. Trotzdem bin ich dankbar für die Zeit dort."