Die teuersten ÖFB-Tormänner der Geschichte

Alexander Manninger kam in seiner Karriere durchaus herum und kickte in so ziemlich allen europäischen Topligen - das spiegelt sich auch in der Summe seiner Transfererlöse wieder.

Vier Mal wurde für den Salzburger eine Ablösesumme auf den Tisch gelegt. Rechnet man all diese Erlöse zusammen, kommt man auf ein Gesamtvolumen von 6,92 Millionen Euro.

Tobias Lawal steigt mit seinem Transfer zum KRC Genk direkt auf Platz zwei ein, gefolgt von Pentz auf dem dritten Rang. Für Cican Stankovic gaben mit Red Bull Salzburg (1.,25 Mio. Euro) und AEK Athen (1,15 Mio. Euro) gleich zwei Vereine eine Millionen-Ablöse aus.