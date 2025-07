Übergangslösung im Trend: Immer mehr Leih-Tormänner für die Bundesliga?

Geht es nach Schößwendter, steht in den kommenden Spielzeiten auch aus diesen Gründen wieder ein Österreicher im Tor: "Unser Plan für die Zukunft ist schon, dass wir in den nächsten Jahren wieder eine österreichische Nummer eins haben." Die aktuell besten Karten hat Valentin Oelz (20), der Anfang Juli von Liefering verpflichtet wurde. Er wird auf Kooperationsbasis bei einem anderen Verein - naheliegend ist der Regionalligist Wallern - Spielpraxis sammeln, aber voll am Trainingsbetrieb in Linz teilnehmen. "Wir trauen ihm zu, dass er in einem oder zwei Jahren dann einen Stammplatz übernehmen kann", meint Schößwendter.

Torhüter als Türöffner

Wie Sturm Graz profitiert auch Blau-Weiß Linz vom erarbeiteten Ruf. Wenn Tormänner hier eine positive Entwicklung durchmachen können, müsste das auf anderen Positionen auch möglich sein - so der Grundgedanke. "Es gibt nicht nur bezogen auf die Tormann-Position großes Interesse, sondern auch wegen Feldspielern. Uns hat sich ein Markt eröffnet, der extrem spannend ist", sagt Schößwendter.

Am Ende des Sommers sollten aber nicht zu viele Leihspieler im Kader stehen: "Ich sehe drei Leihspieler als gute Anzahl. Es gibt den Österreicher-Topf als Einschränkung, weswegen wir maximal acht bis neun ausländische Spieler im Kader haben wollen."

Verkaufen Kontinutität

Eine Tugend, auf die die Linzer aktuell verzichten, ist Kontinuität. Nicolas Schmid war über sechs Jahre Teil des Vereins, die vergangene Saison wäre seine fünfte als Stammspieler gewesen. Ist langfristige Stabilität im Tor heute weniger wichtig, als bisher? "Jein. Aus Spielersicht - vor allem als Innenverteidiger - weiß ich natürlich, wie wichtig das Zusammenspiel mit dem Tormann ist. Kontinuität ist auf jeden Fall wünschenswert, weil gegenseitiges Vertrauen entstehen kann", sagt Schößwendter, auf dieses Thema angesprochen.