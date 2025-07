Mitja Mörec: In Dubai hat es "klick" gemacht

Es ist ein krasser Kontrast zwischen dem beschaulichen FAC und dem aufstrebenden FC Blau-Weiß Linz, dem sich Mitja Mörec gegenübersieht.

Der mediale Trubel in der ADMIRAL Bundesliga ist deutlich höher als jener in der ADMIRAL 2. Liga. So begehrt wie aktuell war Mörec als Gesprächspartner in seiner Trainer-Karriere noch nie.

Der 41-Jährige nimmt das gelassen, wirkt genauso entspannt und besonnen, wie immer. "Ich werde Mitja Mörec bleiben, das ist mir extrem wichtig", betont der Neo-Bundesliga-Trainer.

Darüber, wie bei Blau-Weiß unter ihm spielen soll, was er von seinem Team sehen will und die Kaderpolitik wurde zuletzt mehr als genug berichtet. Bei 90minuten schildert Mörec, was ihn zu dem werden ließ, der er ist, was ihn antreibt und was er am Anfang seiner Trainerlaufbahn unterschätzt hat.