Mitja Mörec: Ein harter Arbeiter für den Arbeiterverein

Als Trainer verlief der Weg ähnlich: Von der Jugend des FavAC ging es zu Wienerberg, wo er als Co-Trainer unter Andi Reisinger erste Erfahrungen sammelte. Danach holte ihn Roman Ellensohn zum FAC – und nach dessen Abschied stieg Mörec zum Cheftrainer auf. In seiner ersten vollen Saison führte er den Klub prompt zum Vizemeistertitel. Das Ergebnis harter Arbeit, klarer Ideen und unbeirrbarer Zielstrebigkeit. Einer, der keine Abkürzungen nimmt.

Klub und Trainer - ein "Perfect Match"?

So wie auch Blau-Weiß Linz seinen Erfolg nicht dem großen Geld, sondern harter Arbeit verdankt. Heute in der Bundesliga zu spielen, ist das Resultat eines jahrelangen Prozesses. Geschäftsführer Peschek bringt es auf den Punkt: "Gerade bei einem Klub wie dem FC Blau-Weiß Linz ist ehrliches, hartes Arbeiten ein wichtiger Faktor. Wir sind schließlich ein Arbeiterverein. Für all das steht Mitja Mörec."