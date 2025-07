Dabei hätte das Kapitel Blau-Weiß Linz schon im Jänner 2024 enden können. "Da hätte ich gehen sollen", sei ihm vom Klub signalisiert worden. Doch Dobras blieb – und wurde belohnt. Er half mit starken Leistungen im Frühjahr mit, den Klassenerhalt zu sichern.

Dadurch sei auch die Vertragsverlängerung für die vergangene Saison zustande gekommen. Ausgerechnet Gerald Scheiblehner – den beiden wurde stets ein ambivalentes Verhältnis nachgesagt – habe sich dafür starkgemacht. "Er wollte unbedingt, dass ich bleibe", so Dobras.

Das zweite Jahr sei "vom Erfolg und den Einsatzminuten her super gewesen". Nur der Abschied "war leider nicht so, wie vorgestellt".

Wo die Zukunft liegen könnte

Mit 32 Jahren wäre es nicht unüblich, auch ein Ende der Profikarriere in Betracht zu ziehen – für Dobras ist das aber noch kein Thema. "So weit ist es noch lange nicht", versichert er. "Ich habe noch viel Fußball in mir", verdeutlicht der frühere Australien-Legionär (Melbourne Victory). Er wolle spielen, "solange der Körper noch mitmacht".

"Im letzten Jahr habe ich kein einziges Training und kein Spiel verpasst. Körperlich halte ich mich sehr gut." Außerdem seien auch seine Leistungen "schwer in Ordnung gewesen".