Markus Schopp: "Brauchen neben Balleroberern mehr 'Baumgartners'"

90minuten: Die getätigten Millionentransfers können helfen, die Situation zu lindern.

Schopp: Der TSV hat die Entwicklung und Weiterentwicklung junger Österreicher als Geschäftsmodell für sich entdeckt und diesen Weg ist Manfred auch weitergegangen. Dass das Geld aus den Transfers hilft, ist nicht unrichtig. Aber aufgrund des neuen TV-Vertrages und der Änderungen beim Österreicher-Topf ist das notwendig. Wegen der Verluste an anderen Stellen sind wir durch die Ablösezahlungen dieses Sommers dort, wo wir vorher waren. Mir ist bei der Rückkehr bewusst gewesen, dass einige Spieler den nächsten Schritt machen würden und ich gefordert bin, einen Kader zu basteln, der zu mir und meinen Jungs passt.

90minuten: Im aktuellen Kader steht auf den ersten Blick kein Spieler, der um Millionen gehen kann. Was ist die Hauptherausforderung nach Cupfinal-Einzug, Meistergruppe und Millionentransfers? Das macht ja auch was mit denen, die jetzt noch da sind.

Schopp: Es gibt in der Liga Vereine mit mehr, Vereine mit weniger und Vereine mit viel weniger finanziellen Möglichkeiten. Der TSV Hartberg wird sich eher im unteren Bereich mit geringen finanziellen Möglichkeiten bewegen. Es ist demzufolge eine total spannende Herausforderung, Spieler zu finden, ihr Potenzial zu erkennen und gemeinsam den Weg der Entwicklung zu gehen. Elias Havel habe ich in meiner letzten Amtszeit zu Hartberg geholt, weil seine Waffe die Schnelligkeit ist.

Mein Gedanke damals war, mehr über das Umschalten gefährlich zu werden. Das war mit den vorhandenen Spielerprofilen zuvor nicht so möglich. Dass er nun die Möglichkeit hat, den nächsten Step zu nehmen, ist der "best case". Die Aufgabe des TSV Hartberg ist es, Talente mit Entwicklungspotential zu finden und diese über Einsatzzeit zur Entfaltung zu bringen. Ich bin mir sicher, dass wir zur selben Zeit im nächsten Jahr genau so Spieler in unseren Reihen haben werden, die ihren Marktwert erhöht haben.

90minuten: Welchen Fußball können wir uns erwarten?

Schopp: Es geht immer darum, mit welcher Art von Spiel man die Jungs entwickeln und begeistern will. Dabei bist du von der Qualität der zur Verfügung stehenden Profile abhängig und musst dich am Fußball orientieren, der zu den Jungs passt. Gewisse Prinzipien werden auch zu dieser Mannschaft passen, aber der Fußball des TSV Hartberg aus der Saison 2023/2024 wird nicht der gleiche sein wie jener in der Saison 2026/27.