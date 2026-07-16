Die größten ÖFB-Nachwuchstalente in Deutschland 2026/27

Auch in diesem Transfersommer haben bereits einige österreichische Nachwuchstalente den Weg aus Deutschland zurück in die Heimat gewählt. Oliver Sorg (18) spielt kommende Saison für die SV Ried, Magnus Dalpiaz (19) für den TSV Hartberg, Mauro Hämmerle (18) stürmt bei Blau-Weiß Linz.

Um Stuttgart-Legionär Christopher Olivier (20) ranken sich schon seit einigen Jahren Gerüchte. Salzburg soll Interesse gehabt haben, zuletzt wurden Sturm Graz, LASK und Rapid als mögliche Abnehmer genannt.

Bundesliga-Transferliste: Alle Vollzüge und Gerüchte im Überblick >>>

Fest steht: Wer künftige Bundesliga-Shootingstars wie Filip Milojevic schon frühzeitig kennenlernen will, sollte die deutschen Nachwuchsbewerbe im Auge behalten.

90minuten stellt einige der vielversprechendsten U19-Jugendspieler (Jahrgang 2008 und jünger) vor: