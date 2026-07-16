Wie sch... ist eine Reha?

Paul Komposch traf die Verletzung im Sommer 2025 gleich am ersten Trainingstag beim TSV Hartberg. Wenige Minuten vor dem Ende der Einheit habe er einen Stich im Knie gespürt, sich dabei aber nicht viel gedacht, erinnert er sich:

"Ich bin am nächsten Tag selbst mit dem Auto zum MRT-Termin gefahren. Weil der behandelnde Arzt danach nicht gleich zu sprechen war, wurde mir ein Zettel in die Hand gedrückt. Darauf stand: 'Ruptur des vorderen Kreuzbandes.' Das zieht einem dann schon den Boden unter den Füßen weg."

Zwischen Verletzung und OP liegen Erstbehandlungen. Das heißt: kühlen, hochlagern, abschwellen lassen.

Viel zu verarbeiten

Zuerst habe er es gar nicht glauben können. Erst nachdem die Diagnose von zwei Spezialisten bestätigt war, wurde er sich seiner Situation bewusst. Er habe schweigend neben seinen Eltern auf der Couch gesessen, erinnert er sich: "Wenn man dann zuhause ist, bricht für kurze Zeit die Welt zusammen."

Dann ging der Blick wieder nach vorne, um die Operation und Reha zu organisieren.

Auf Wustinger sind nach jeder Diagnose Reaktionen eingeprasselt: "Bei den letzten beiden Malen habe ich dann gesagt, dass ich für zwei, drei Tage nichts hören will. Nur mit meiner Familie habe ich gesprochen. Ich wollte das in Ruhe verarbeiten."