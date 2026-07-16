Der ÖFB muss die Kommunikations-Kurve kriegen

Was will man machen. Wir haben halt gegen die beiden WM-Finalisten Argentinien und Spanien verloren, sonst eh kein Spiel.

Sollte diese Erzählung der WM 2026 in die österreichische Fußball-Geschichte eingehen, wäre es die typisch österreichische Reaktion auf dieses Turnier. Und gleichzeitig die völlig falsche.

Die falsche Abzweigung

Es ist an der Zeit, die kommunikative Kurve zu kriegen. Denn das ÖFB-Team droht diesbezüglich die falsche Abzweigung zu nehmen.

Der Versuch, den österreichischen Auftritt in den USA angesichts der darauffolgenden sportlichen Ereignisse besser darzustellen, als er tatsächlich war – er war maximal Durchschnitt –, wäre der völlig falsche Ansatz.

Vor vier Jahren faltete der damalige Neo-Teamchef Ralf Rangnick nach einem 1:1 gegen Frankreich ORF-Moderator Rainer Pariasek noch nach allen Regeln der Kunst zusammen, als sich dieser anschickte, nach dem Remis Zufriedenheit zu signalisieren.

Zeit für Eingeständnisse

Inzwischen gewinnt man den Eindruck, die Selbstwahrnehmung, Mannschaften dieses Kalibers über weite Strecken zumindest gefordert zu haben, sei schon okay.