90minuten: Wie lange du das noch für Union machen wirst, ist nicht öffentlich. Wie sehen deine nächsten Schritte aus?

Querfeld: Ich entscheide solche Themen immer gemeinsam mit meiner Familie, meiner Freundin und meinem Berater. So habe ich das bisher gehandhabt und so werde ich es auch weiterhin tun. Aktuell bin ich in einer sehr guten Situation und verspüre keinen Druck, etwas verändern zu müssen. Gleichzeitig gehört es im Fußball dazu, sich Gedanken zu machen, sollten sich neue Möglichkeiten ergeben. Das ist irgendwo auch ganz normal.

Ich habe immer betont, dass ich das Maximum aus meinem Potenzial herausholen möchte. Was dieses Maximum am Ende genau bedeutet, kann ich heute noch nicht sagen. Aber genau dafür arbeite ich jeden Tag hart und versuche, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Einen konkreten Masterplan habe ich aber nicht, ich konzentriere mich auf meine Leistung und dann wird man sehen, wohin mein Weg mich führen kann.

90minuten: Stichwort Familie. Diese betreibt in Wien mehrere Lokale, unter anderem das berühmte Café Landtmann am Ring. Da hätte es doch sicher einen gemütlicheren Weg zu Geld gegeben, als Fußball zu spielen. Nicht viele Kicker kommen aus so guten Verhältnissen.

Querfeld: Das ist auf jeden Fall nichts Selbstverständliches. Ich glaube, in vielen Familienbetrieben geht es irgendwann darum, dass man den Betrieb übernimmt. Aber meine Eltern hätten mich bei allem, was ich mache, unterstützt. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie das tun. Meine Eltern haben sehr viel um die Ohren, trotzdem war vor allem mein Vater bei fast allen Spielen bis über die Landesgrenzen. Diese große Unterstützung wird einem aber erst ein bisschen später bewusst.

Und man kann das in beide Richtungen sehen. Für andere ist der Profifußball ein großer Antrieb, ihrer Familie aus vielleicht schwierigen Verhältnissen hinauszuhelfen. Für mich war es ein Vorteil, dass ich nie aus finanziellen Gründen Fußball gespielt habe, sondern aus reiner Leidenschaft. Geld war nie mein Antrieb. Ich will meine Grenzen austesten und erweitern und am Karriereende stolz sein auf das, was ich geleistet habe.