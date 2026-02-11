Chukwuemeka für den ÖFB? Es sieht gut aus!

Wenn alles glatt läuft, begrüßt Ralf Rangnick im März einen neuen, prominenten Namen in seinem ÖFB-Kader.

90minuten-Informationen zufolge könnte Carney Chukwuemeka bereits für die beiden ÖFB-Testspiele gegen Ghana (27.3.) und Südkorea (31.3.) in Wien im Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft stehen.

Entscheidung für den ÖFB

Der 22-Jährige soll sich dafür entschieden haben, auf Nationalteam-Ebene im ÖFB-Trikot aufzulaufen.

Bereits vor der EURO 2024 nahm Teamchef Rangnick zum nunmehrigen BVB-Profi Kontakt auf, dieser riss nie ab. Nun scheint er den 22-Jährigen überzeugt zu haben.

In Wien zur Welt gekommen

Der Mittelfeldspieler wurde als Sohn nigerianischer Einwanderer in Wien geboren, wanderte aber noch als Kind nach England aus, wo er in der Nähe Birminghams bei Northampton Town seine ersten fußballerischen Gehversuche machte.

Seinen österreichischen Reisepass dürfte Chukwuemeka nie zurückgelegt haben.