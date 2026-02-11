Chukwuemeka für den ÖFB? Es sieht gut aus!

Wenn alles glatt läuft, begrüßt Ralf Rangnick im März einen neuen, prominenten Namen in seinem ÖFB-Kader.
90minuten-Informationen zufolge könnte Carney Chukwuemeka bereits für die beiden ÖFB-Testspiele gegen Ghana (27.3.) und Südkorea (31.3.) in Wien im Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft stehen.
Entscheidung für den ÖFB
Der 22-Jährige soll sich dafür entschieden haben, auf Nationalteam-Ebene im ÖFB-Trikot aufzulaufen.
Bereits vor der EURO 2024 nahm Teamchef Rangnick zum nunmehrigen BVB-Profi Kontakt auf, dieser riss nie ab. Nun scheint er den 22-Jährigen überzeugt zu haben.
In Wien zur Welt gekommen
Der Mittelfeldspieler wurde als Sohn nigerianischer Einwanderer in Wien geboren, wanderte aber noch als Kind nach England aus, wo er in der Nähe Birminghams bei Northampton Town seine ersten fußballerischen Gehversuche machte.
Seinen österreichischen Reisepass dürfte Chukwuemeka nie zurückgelegt haben.
Premier-League-Debüt mit 17 Jahren
Im Alter von nur 17 Jahren feierte er im Mai 2021 für Aston Villa sein Debüt in der Premier League, rund ein Jahr später legte der FC Chelsea 18 Millionen Euro auf den Tisch.
Nachdem er im Frühjahr 2025 zunächst ausgeliehen war, verpflichtete Borussia Dortmund den Youngster im Sommer für 20 Millionen Euro fix.
Sabitzer als Helfer?
Beim BVB kommt Chukwuemeka im zentralen oder offensiven Mittelfeld regelmäßig zum Einsatz, allerdings oft von der Bank aus.
Gut möglich, dass ihm auch Teamkollege Marcel Sabitzer die Entscheidung für den ÖFB schmackhaft gemacht hat.
FIFA muss noch bestätigen
Seit der U17 absolvierte der 1,88 Meter große Kicker rund zwei Dutzend Nachwuchs-Länderspiele für England, das letzte davon im Mai 2023 in der U20.
Sollte die formelle Bestätigung der FIFA rechtzeitig über die Bühne gehen, könnte Chukwuemeka schon für den März-Lehrgang, es ist der letzte vor der WM-Vorbereitung im Mai, einberufen werden.