Arase in den USA: "Ich lebe meinen Traum"

Auf den ersten Blick ist die zweite US-amerikanische Liga gegenüber Kelvin Arases letztem Arbeitgeber ein gefühlter Rückschritt. Und Waldhof Mannheim war "nur" in der 3. Liga Deutschlands.

Doch der Außenpracker liebt die USA und möchte sich bei Phoenix Rising in der USL Championship, der zweithöchsten Liga der Vereinigten Staaten, für höhere Weihen empfehlen. Das bedeutet für ihn: die MLS.

Wie der ehemalige Rapid-Kicker dort gelandet ist, hat er 90minuten im Interview erklärt. Eines ist für ihn klar: "Ich glaube schon, dass ich meinen Traum lebe. Ich kann Amerika bereisen und mein Hobby zum Beruf machen."

Anfänge in Nigeria

Den Ausgangspunkt bildet Benin City. Eine Stadt mit knapp so vielen Einwohnern wie Wien im Süden Nigerias, knapp fünf Stunden östlich der Großstadt Lagos. Dort erblickt Kelvin Arase 1999 das Licht der Welt. Im Alter von sechs Jahren tauschen die Eltern die Heimat gegen Wien-Donaustadt ein. Die Familie kommt im Winter, der kleine Kelvin sieht das erste Mal Schnee.