90minuten: Fühlt es sich trotzdem so an, als hättest du damals etwas mitaufgebaut? Du hast den Weg, der zu Meistertitel und Cup-Siegen geführt hat, mitgeprägt.

Siebenhandl: Ich bin überzeugt davon, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe - gerade am Anfang, als sich der Verein komplett neu aufgestellt hat. In meinem letzten Vertragsjahr hätte ich das ganze gerne anders abgeschlossen, das letzte halbe Jahr hätte ich normal spielen können. Ich habe schon öfter gesagt, dass das der einzige Punkt war, der für mich unverständlich war: Vereine denken manchmal, dass Spieler vielleicht nicht mehr alles geben könnten. Das stimmt so aber nicht.

90minuten: Hattest du mit Andi Schicker seitdem irgendwann Kontakt?

Siebenhandl: Ja, man sieht sich hier und da. Ich bin ja nicht der Mensch, der so etwas ewig nachträgt.

90minuten: Dann hat der LASK bei dir angeklopft. Vor kurzem hast du in einem Podcast erzählt, dass die Admira sich auch damals schon gemeldet hätte. Warum wurde dann nichts aus einer Rückkehr?

Siebenhandl: Das Angebot der Admira kam damals einfach sehr kurzfristig. Die Gespräche mit dem LASK waren schon weiter fortgeschritten, ich hatte den Eindruck, dass das für mich und meine Familie gut passen kann.

90minuten: Du wurdest als klare Nummer zwei hinter Tobias Lawal und als Mentor geholt.

Siebenhandl: Genau. Ich bin von Haus aus ein Mensch, der sich gerne einbringt. Zu manchen Dingen habe ich vielleicht einen anderen Blickwinkel und spreche das schon an, wenn mir etwas auffällt. Meine Kollegen waren im Vergleich zu mir sehr jung, dann kann man natürlich umso mehr mitgeben. Ich finde, Tobi (Lawal; Anm.) hat das von Anfang an super gemacht. Es freut mich auch, wenn Spieler am Anfang ihrer Karriere stehen und dauernd "Herzerl" in den Augen haben, weil ihnen die Arbeit Spaß macht. Bundesliga spielen, beim Nationalteam dabei sein - ich habe das alles selbst erlebt. Es ist cool, das auch bei jemand anderem miterleben zu können.