Das Einsatzzeit-Dilemma der ÖFB-Teamspieler

Als Stammspieler auf seiner geschätzten Sechser-Position, die er im Nationalteam bekleidet, sieht ihn Wild beim FC Bayern nicht. Selbst dann nicht, wenn Joshua Kimmich entgegen der aktuellen Tendenz doch noch den Verein verlassen sollte. "Der Klub setzt dort auf Aleksandar Pavlovic, und Leon Goretzka ist ja auch noch da. Da bleibt für Laimer nur die Backup-Rolle."

Kann er mit dieser leben, hält Wild den 27-Jährigen durchaus für einen wichtigen Bayern-Spieler. "Uli Hoeneß schätzt Arbeiter wie ihn, und es ist doch keine Schande, so einen Part bei einem Verein wie den Bayern zu spielen. Wenn er aber den Anspruch hat, 50 Spiele in der Saison von Anfang an zu spielen, müsste er sich einen anderen Klub suchen."

Tor-Monster Arnautovic trifft alle 108 Minuten

Das hat Stefan Posch bereits getan. Der derzeit verletzte Verteidiger kam in Bologna nicht wie gewünscht zum Zug und übersiedelte zu Atalanta Bergamo, wo er sich in die Stammelf spielte, ehe ihn eine Muskelverletzung ausbremste. Bei ihm ist die Differenz an Spielzeit zwischen Klub auf der einen und Nationalteam auf der anderen Seite mit fast 50 Prozent am größten.

Bemerkenswert ist auch die Lage bei seinem Italo-Kumpel Marko Arnautovic. Für das österreichische Team in 52 Prozent aller Nations-League-Minuten eingesetzt, liegt dieser Wert bei Inter bei unter 15 Prozent.