90minuten: Dieses Format heißt Promifan und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen, warum du prominent wurdest.

Ratzenböck: Ich bin 2011 zum SV Riedau gegangen. Dort gab es ein normales Festl für die Vereinskassa. Ich war an der Kasse und der letzte geht rein und er meinte: Jetzt gehen wir zwei auch etwas trinken. Das habe ich verneint, denn ich musste um sechs Uhr in der Früh zu einem Casting nach München. Er fragt: Was? Glaubst, du wirst jetzt Schauspieler? Ich entgegne nur: Wenn ich es nicht probiere, dann nicht. Also bin ich hin und drei Monate später wurde ich angerufen.

90minuten: Um vor Menschen zu performen, muss man ja ein bissl extrovertiert sein. Wolltest du letztlich doch irgendwas machen, was über Büroarbeit hinausgeht?

Ratzenböck: Exponiert zu arbeiten war nicht das Ziel, aber mein Zugang war schon, meinen Charakter, der Leute gerne unterhält, zu verwerten. Wenn du aus Taufkirchen kommst und kein Jahrhundertalent an der Orgel bist, wird es schwierig. Es gab damals noch nicht die Möglichkeiten, sich im Web bekannt zu machen, und wenn dann irgendwer anruft und dir eine Hauptrolle anbietet, nimmst du es an, wenn es nicht komplett absurd ist. Selbst, wenn ich damals nur Laiendarsteller war. Damals war das wichtig, dass ich diesen ersten Schritt gehen konnte.

90minuten: Gab es damals Unterstützung von der Familie?

Ratzenböck: Meine Eltern wollten immer das Beste für mich. Sie hatten nur mit Fußball explizit nichts am Hut. Wenn ich heute etwas drehe, schicken sie mir Feedback von Freunden. Es ist jetzt nicht Support, auch, weil sie nicht aus der Branche sind.

90minuten: Dass der erste Job bei ATV (Wien Tag und Nacht) war, hat sie nicht gestört?

Ratzenböck: Das haben mir eh alle gesagt. Vielleicht haben es meine Eltern auch gedacht. Aber noch einmal: Wenn du diese Möglichkeit bekommst, nutzt du sie. Laienschauspieler ist einfach ein Job, du bekommst Drehbücher, hast so ein Viertel Freiheiten und kannst Hallo oder Servus sagen. Du arbeitest mit Schauspiellehrerinnen und Psychologinnen. Mittlerweile würde ich mich übrigens durchaus als Schauspieler bezeichnen, nach so vielen Jahren und vielen Ausbildungen und Coachings. Wenn ich irgendwen ohne Akademieerfahrung in ein Profispiel einwechsle und er schießt zwei Tore und legt noch eines auf – ist er ja auch nicht gleich Profi?