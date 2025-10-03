Gregor Seberg: "Der GAK wird Champions League spielen"

Im Format "Promi-Fan" erzählen abseits des Fußballs bekannte Menschen, was und wen sie am Kick besonders finden. In der ersten Ausgabe ist Schauspieler Gregor Seberg zu Gast.

Es ist noch heiß in Wien beim Interview-Termin mit Gregor Seberg im Gastgarten eines Vorstadtbeisls.

Seberg, das wird schnell klar, lebt seine Liebe zum GAK anders als viele andere. Er kann "keine Spieler aufzählen. Ich bin keiner dieser Fans, die dir das Ergebnis vom 4. Oktober 1989 in irgendwo aufsagen können".

Der Schauspieler selbst hat mit den Rotjacken viel mitgemacht. Als 67er-Jahrgang war er beim ersten Cup-Sieg 1981 gar nicht mehr in Graz. Die ersten Fußballspiele machte er bis zum Rauswurf bei Puch Graz, ehe er nach Wien übersiedelte und sich dort einmal für andere Dinge interessierte.

Daraus wurde eine Schauspielkarriere, die ihn auf viele Bühnen und vor zahlreiche Kameras brachte. Von 2006 bis 2017 war er Oberstleutnant Helmuth Nowak in der Serie "SOKO Donau", sogar einen Hollywood-Film hat er gedreht.

In der Traumfabrik gibt es mehr von allem, wie im Vergleich von Real Madrid und seinem GAK. Aber die Grundsätze sind komplett gleich. Während Schauspieler auch in Hollywood nur schauspielen, kicken die Königlichen und die Grazer auch elf gegen elf. Allerdings: "Besoffen vor Glück", wie Seberg den 2004er-Meistertitel beschreibt, ist man wohl nur beim Fußball.

90minuten: Wenn du ein Fußballer in einem bestimmten Spiel sein könntest, wer wäre es?

Gregor Seberg: Das wäre das Spiel, in dem 2004 klar wurde, dass der GAK Meister wird. Da wäre ich gerne in der Mannschaft gewesen, wissend, dass das eine Mörderparty wird.