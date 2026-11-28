Der Name WSG Tirol fällt selten, wenn es um die Zusammenstellung einer "perfekten Bundesliga" geht - und doch sind die Wattener das achte Jahr in der ADMIRAL Bundesliga. Das liegt nicht nur, aber auch daran, dass die Tiroler immer wieder Spieler vom Kaliber eines Thomas Goiginger von sich überzeugen können.
Und der 33-Jährige bringt viel mit. Im Sommer kam er mit 252 Bundesliga-Spielen, 41 Toren und 48 Assists zur WSG, dazu gesellen sich noch 37 Spiele auf internationalem Niveau. Diese Erfahrung bringt er nun im Team von Trainer Philipp Semlic ein.
Obwohl die Wattener vier Spiele sieglos sind, können sie mit einem Dreier bis auf drei Punkte an die ebenfalls seit vier Ligaspielen auf einen Sieg wartenden Blackies herankommen. Ob das aber auch heißt, dass man von der Meistergruppe träumt? Das und noch viel mehr erklärt Goiginger im 90minuten-Interview.
90minuten: Das letzte Spiel war ein 0:1 gegen Austria Lustenau – wie habt ihr das erlebt?
Thomas Goiginger: Es war sehr bitter, weil wir endlich einen Heim-Dreier einfahren wollten. Aber es geht jetzt weiter und wir müssen schauen, dass wir in den drei Spielen bis Jahresende unsere Leistung auf den Platz bringen.
Es ist ein Learning, am Wochenende genauso zu performen wie unter der Woche. Die guten Teams und Spieler können das und man soll es positiv sehen. Allerdings sind es auch viele Spiele und niemand kann in jedem Spiel immer psychisch und physisch auf seinem Top-Level spielen.
90minuten: Was bei euch dazukommt, ist das große Stadion, in dem wenige Fans sind. Wie fühlt sich das am Platz an?
Goiginger: Ich habe früher oft vor ausverkauftem Haus gespielt und das ist eine Umstellung. In Wattens, in einem kleineren Stadion, würden wohl mehr Leute da sein. In den engen Spielen können die Fans dann noch einen Push geben. Ich mache mir da jetzt aber auch nicht so viele Gedanken drüber, wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
90minuten: Der nächste Gegner, Sturm Graz, hat das letzte Ligaspiel ebenfalls verloren. Wattens kann bis auf drei Punkte an Sturm rankommen. Wie geht ihr dieses Spiel an?
Goiginger: Sie hatten noch das internationale Match unter der Woche, aber es wird dennoch schwierig in Graz mit ihren Fans. Wir müssen auf jeden Fall mehr als letztes Wochenende auf den Platz bringen. Ich denke, dann können wir in jedem Spiel etwas mitnehmen. Es fehlt aber an Konstanz, denn das Können haben wir zweifelsohne. Wir müssen am Sonntag alles auf dem Platz lassen und mit voller Überzeugung spielen. Bei Sturm ist zwar ergebnistechnisch der Wurm drinnen, aber sie sind eine gute Mannschaft mit hoher Qualität. Ihre Routiniers haben genug Erfahrung und sie wissen, dass sie nicht ungeduldig werden dürfen. Sie werden versuchen, uns ihr Spiel aufzuzwingen, aber wir wollen auch unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen. Es kann also sehr spannend werden.
90minuten: Du kennst die sogenannte Doppelbelastung ja auch: Europacup am Donnerstag, Samstag Nieselregen in Vorarlberg – wieso ist das so schwer?
Goiginger: Es macht viel Spaß, das weiß ich von der Zeit beim LASK. Es ist die Belohnung für jeden, das tägliche Brot ist aber die Bundesliga. Diesen Switch müssen die Topteams in Europa machen und als Spieler musst du damit umgehen können – es ist aber nicht immer einfach für den Kopf.
90minuten: Vielleicht kannst du dieses Switchen etwas genauer beschreiben.
Goiginger: Es ist ein Learning, am Wochenende genauso zu performen wie unter der Woche. Die guten Teams und Spieler können das und man soll es positiv sehen. Allerdings sind es auch viele Spiele und niemand kann in jedem Spiel immer psychisch und physisch auf seinem Top-Level spielen. Das ist normal. Es denkt sich kein Spieler: Heute gebe ich nur 90 Prozent.
90minuten: Die Bilanz der letzten vier Spiele war bei Sturm und euch gleich – zwei Remis, zwei Niederlagen. Wie blickst du auf die bisherige Saison der WSG?
Goiginger: Meine Bilanz ist ein bisschen gemischt, weil wir oft gute Leistungen gebracht haben, uns aber nicht unbedingt immer belohnt haben. Andererseits haben wir Punkte in Spielen geholt, in denen die Leistung nicht zu hundert Prozent gepasst hat. Wenn wir unsere Leistungen konstant abrufen, können wir zwar gegen jeden punkten, aber genau daran müssen wir noch arbeiten und uns weiterentwickeln. Letztlich denke ich, dass es ein passabler Herbst war, der besser, aber auch schlechter hätte sein können. Zuletzt waren die Ergebnisse nicht ganz so gut wie zu Beginn der Saison.
90minuten: Was sind die Ziele für die nächsten Spiele?
Goiginger: Die sind schon sehr wichtig, weil wir dann sehen werden, in welche Richtung es für uns geht. Allerdings ist der Klassenerhalt das oberste Ziel, dem ordnen wir alles unter. Aber natürlich waren wir nach dem Spiel letzte Woche sehr enttäuscht. Wir versuchen jetzt einfach, die drei Spiele positiv zu gestalten. Daneben wollen sich jeder Einzelne und die Mannschaft insgesamt weiterentwickeln. Also müssen wir schauen, dass wir uns wieder an unser Höchstlevel annähern, dann kommen die Punkte auch automatisch. Man muss nicht immer in Punkten rechnen, sondern in Leistungen. Darum war die Meistergruppe bei uns mannschaftsintern bislang kein Thema.
Ich bin ein Fan davon, es ist einfach fairer. Jeder Punkt ist hart erkämpft und sollte gleich zählen.
90minuten: Ihr habt viele junge Spieler, aber, wie es Manfred Fischer neulich bei uns im Interview gesagt hat, spielen auch ältere Kicker nicht fehlerlos.
Goiginger: Der Aussage kann ich etwas abgewinnen. Wir Führungsspieler versuchen voranzugehen, sind aber auch nicht fehlerfrei und Leistungsschwankungen sind Part of the Game. Du musst aber schauen, dass du als Führungsspieler in schwierigen Situationen Verantwortung übernimmst. Diese Entwicklungsschritte brauchen ihre Zeit.
90minuten: Bei den kleineren Vereinen der Liga ist Fluktuation immer ein Thema.
Goiginger: Eine gewisse Fluktuation gehört ja dazu, um eine neue Energie und neue Abläufe zu bekommen. Das ist ja nicht nur negativ. Und klar, die Abläufe, die du vorher gekannt hast, funktionieren dann anders und genau an der Stelle sind Führungsspieler wichtig, die mit ihrer Leistung vorangehen und den Jungen auch einmal einen Ratschlag mitgeben. Fußball ist ein Teamsport und ja genau deshalb so interessant, weil man eben nicht weiß, wie die Spiele ausgehen.
90minuten: Immerhin fällt die Punkteteilung weg, das sollte für weniger Stress sorgen.
Goiginger: Ich bin ein Fan davon, es ist einfach fairer. Jeder Punkt ist hart erkämpft und sollte gleich zählen. Aber einen großen Rückstand darf man sich auch nicht erlauben und wir müssen darauf achten, dass wir konstant punkten.
90minuten: Du hast mit Anfang 20 schon einige Jahre bei Palfinger im Büro gearbeitet, bevor du es zu Grödig und somit in den Profifußball geschafft hast. Wie nah warst du in den letzten Jahren dran, Ball gegen Büro, FIFA-Kalender gegen "Nine to five" zu tauschen?
Goiginger: Ich hatte einen 40-Stunden-Job von sieben bis vier Uhr, dann bin ich zum Training gefahren. Am Wochenende haben wir mit Neumarkt in der Regionalliga West in Salzburg, Tirol und Vorarlberg gespielt. Ich habe mich über das Angebot von Grödig gefreut, aber es hat für mich nicht so gepasst. 2016 dachte ich mir dann: Ich gehe einen Schritt zurück in die 2. Liga und probiere es ein Jahr mit dem Profifußball. Wenn das nicht klappt, gehe ich wieder in meine normale Arbeit und spiele wieder Regionalliga. Meine Karriere habe ich also nie so geplant und bin schon sehr stolz. Vielleicht wäre in gewissen Phasen noch mehr möglich gewesen. Allerdings war die Zeit mit dem LASK wunderbar, mit tollen Erfolgen, viel Spielzeit und internationalen Spielen.
90minuten: Der Zufall gehört eben zum Fußball.
Goiginger: Ich war zu Corona immer im erweiterten Kader und habe mir dann im März 2020 das Kreuzband gerissen. Wäre das nicht passiert, wäre einiges vielleicht anders gelaufen. Darüber mache ich mir aber keine Gedanken mehr, weil ich auch aus der Situation viel gelernt habe. Nichts ist nur positiv oder negativ.
Es gibt immer mehrere Wege und man muss sich auch richtig hart durch die Akademie kämpfen. Wenn du ab 15 immer gegen Erwachsene spielst, egal in welcher Liga, bringt das schon viel.
90minuten: Vielleicht ist die Wertschätzung höher, wenn man nicht in der Akademie war?
Goiginger: Das kann schon ein Grund sein. Aber es gibt immer mehrere Wege und man muss sich auch richtig hart durch die Akademie kämpfen. Dass ich es anders sehe, kann halt auch daran liegen, dass Fußball nicht immer nur der Fokus war. Wenn du ab 15 immer gegen Erwachsene spielst, egal in welcher Liga, bringt das schon viel. Allerdings war Profifußball schon ein Ziel, das ich erreichen wollte, eben über die Regionalliga. Das eine ist ja, in den Profibereich zu kommen, aber das andere, sich dort auch über einen langen Zeitraum zu behaupten.
90minuten: Kommen wir zum anderen Ende der Karriere: du bist 33 Jahre alt, vermutlich wirst du nicht mehr zehn Jahre so hoch oben kicken. Wie war das Feeling im Frühjahr: Blau-Weiß Linz abgestiegen, verletzt, … Da denkt man wohl schon: Lieber Büro als Amstetten.
Goiginger: Es war eine schwierige Situation, weil ich bis Ende Juli verletzt war und mit 33 Jahren gehörst du im Fußballbusiness natürlich zu den älteren. Ich wollte die Verletzung aber ausheilen lassen und erst dann ins Mannschaftstraining einsteigen. Und weil ich so weit oben wie möglich spielen wollte, war da ein Risiko mit dabei. Ich habe Spaß am Fußball und wollte mir auch beweisen, dass ich auf dem höchstmöglichen Niveau spielen kann. Es hätte andere Angebote gegeben, aber ich wollte ein cooles Projekt und Wertschätzung.
90minuten: Vielleicht wird der Umstieg in die Karriere danach auch leichter, wenn man in einen Beruf zurückkehren kann und nicht mit 2.000 Euro brutto pro Monat anfangen muss und in ein finanzielles Loch fällt, oder?
Goiginger: Über finanzielle Dinge habe ich mir eigentlich wenig Gedanken gemacht. Am Ende des Tages geht es darum, dass Fußball meine große Leidenschaft ist, auch wenn man natürlich weiß, dass irgendwann der eine Tag kommen wird und man sich entscheiden muss.
90minuten: Bleibst du dem Fußball erhalten oder können die Regionalligisten sich das schon merken?
Goiginger: Das ist aktuell schwer zu beantworten. Ich mache die B-Lizenz für Berufsspieler und möchte mein Studium nächstes Jahr abschließen. Ich kann mir grundsätzlich beides vorstellen, also Trainer sein oder in die Privatwirtschaft gehen. Aber natürlich wird Fußball immer ein Teil meines Lebens bleiben. Er hat mich geprägt, macht Spaß und hat mir wunderschöne Momente beschert.
90minuten: Was wäre noch so ein fußballerisches Ziel bis dahin?
Goiginger: Ich bin mit meiner Karriere zufrieden und muss auch niemandem irgendwas beweisen. Ich gebe jeden Tag Gas im Training, will der Mannschaft weiterhelfen und darum hoffe ich, mit der WSG eine erfolgreiche Saison zu spielen. Vielleicht kann ich dem ein oder anderen Kollegen auch etwas aus meiner Erfahrung mitgeben. Und was dann nächsten Sommer passiert, werden wir sehen. Und wenn ich irgendwann nach dem Training drei Tage brauche, um wieder auf die Füße zu kommen, kann ich mit reinem Gewissen sagen: Es war eine wundervolle Zeit. Aber so weit bin ich noch lange nicht.
90minuten: Wir danken für das Gespräch!