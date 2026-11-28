90minuten: Was bei euch dazukommt, ist das große Stadion, in dem wenige Fans sind. Wie fühlt sich das am Platz an?

Goiginger: Ich habe früher oft vor ausverkauftem Haus gespielt und das ist eine Umstellung. In Wattens, in einem kleineren Stadion, würden wohl mehr Leute da sein. In den engen Spielen können die Fans dann noch einen Push geben. Ich mache mir da jetzt aber auch nicht so viele Gedanken drüber, wir versuchen, das Beste daraus zu machen.

90minuten: Der nächste Gegner, Sturm Graz, hat das letzte Ligaspiel ebenfalls verloren. Wattens kann bis auf drei Punkte an Sturm rankommen. Wie geht ihr dieses Spiel an?

Goiginger: Sie hatten noch das internationale Match unter der Woche, aber es wird dennoch schwierig in Graz mit ihren Fans. Wir müssen auf jeden Fall mehr als letztes Wochenende auf den Platz bringen. Ich denke, dann können wir in jedem Spiel etwas mitnehmen. Es fehlt aber an Konstanz, denn das Können haben wir zweifelsohne. Wir müssen am Sonntag alles auf dem Platz lassen und mit voller Überzeugung spielen. Bei Sturm ist zwar ergebnistechnisch der Wurm drinnen, aber sie sind eine gute Mannschaft mit hoher Qualität. Ihre Routiniers haben genug Erfahrung und sie wissen, dass sie nicht ungeduldig werden dürfen. Sie werden versuchen, uns ihr Spiel aufzuzwingen, aber wir wollen auch unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen. Es kann also sehr spannend werden.

90minuten: Du kennst die sogenannte Doppelbelastung ja auch: Europacup am Donnerstag, Samstag Nieselregen in Vorarlberg – wieso ist das so schwer?

Goiginger: Es macht viel Spaß, das weiß ich von der Zeit beim LASK. Es ist die Belohnung für jeden, das tägliche Brot ist aber die Bundesliga. Diesen Switch müssen die Topteams in Europa machen und als Spieler musst du damit umgehen können – es ist aber nicht immer einfach für den Kopf.