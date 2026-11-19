In Österreich wird aktuell der Sparstift angesetzt. Gleichzeitig fließen weiterhin Millionen an Werbegeldern von öffentlichen und staatsnahen Unternehmen an die Klubs der ADMIRAL Bundesliga.
Das geht aus den Medientransparenz-Daten der Kommunikationsbehörde KommAustria hervor. Seit Mitte Oktober liegen die Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 vor.
90minuten hat sich angeschaut, wie viele Werbegelder die Bundesliga-Klubs in diesem Zeitraum erhalten haben.
Spitzenreiter LASK, Schlusslicht Red Bull Salzburg
Mit rund 2,75 Millionen Euro erhielt der LASK im ersten Halbjahr 2026 die höchste Summe an öffentlichen Werbegeldern. Dahinter folgt der FC Blau-Weiß Linz, der heuer in die ADMIRAL 2. Liga absteigen musste, mit rund 1,92 Millionen Euro.
Danach kommen der SK Rapid (rund 1,4 Mio. Euro) und die Wiener Austria (rund 951.000 Euro). Der SC Austria Lustenau spielte im ersten Halbjahr 2026 noch in der ADMIRAL 2. Liga und ist heuer in die Bundesliga aufgestiegen. An die Vorarlberger flossen rund 133.000 Euro. Die geringste Summe an öffentlichen Werbegeldern erhielt der FC Red Bull Salzburg (11.000 Euro).
Insgesamt gingen im ersten Halbjahr 2026 etwa 9,22 Millionen Euro an die Klubs.
Plus für den LASK, Minus bei Sturm
Wie sieht der Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2025 aus?
Die Zahlen zeigen, dass der LASK im ersten Halbjahr 2026 ein Plus an Werbeaufträgen verzeichnete (in Höhe von rund 388.000 Euro). Auch der SK Rapid (+89.000 Euro) und der FC Blau-Weiß Linz (+14.000 Euro) erhielten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr Geld.
Ein Minus gibt es bei der Wiener Austria (−32.000 Euro), dem FC Red Bull Salzburg (−94.000 Euro) und dem SK Sturm Graz (−261.000 Euro).
Linz erneut auf Platz eins
Und wer sind die Top 10 der öffentlichen und mehrheitlich öffentlichen Unternehmen, die den Klubs Werbeaufträge im größten Umfang erteilt haben?
Hier liegt die LINZ AG, die sich im Eigentum der Stadt Linz befindet, mit rund 2,36 Millionen Euro an erster Stelle.
Die Wien Energie (rund 1,42 Millionen Euro) befindet sich über die Wiener Stadtwerke im Eigentum der Stadt Wien. Bei der Energie AG Oberösterreich (rund 842.000 Euro) ist das Land Oberösterreich über die Landesholding Hauptgesellschafter.
Die zehn Unternehmen sind mit etwa 7,59 Millionen Euro für rund 82 Prozent der Werbegelder verantwortlich, die im ersten Halbjahr 2026 an die Klubs gingen.
Von diesen Unternehmen kommen die Werbegelder
Die folgenden Grafiken zeigen für jeden der 13 Klubs die einzelnen Auftraggeber im ersten Halbjahr 2026.
An dieser Stelle sei noch auf den Bericht des Oö. Landesrechnungshofes (LRH) verwiesen, der vergangene Woche erschienen ist. Der LRH hat Sportförderungen sowie das Sportsponsoring des Landes Oberösterreich und seiner Beteiligungsunternehmen geprüft.
"Dabei zeigte sich Verbesserungsbedarf bei den Zielen für die Sportstrategie Oberösterreich 2032plus, der Nachvollziehbarkeit von Förderentscheidungen, dem Ausmaß der Sponsoringaktivitäten und den Compliance-Regelungen für Einladungen an Dritte zu Sportevents", schrieb der LRH in einer Presseaussendung.
LASK
FC Blau-Weiß Linz
SK Rapid
FK Austria Wien
SK Sturm Graz
Grazer AK
WSG Tirol
SCR Altach
SV Ried
SC Austria Lustenau
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
FC Red Bull Salzburg
Datengrundlage und Methode
Woher die Daten stammen
Alle Zahlen stammen aus der Medientransparenz-Datenbank der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria). Nach dem Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz (MedKF-TG, kurz "Medientransparenzgesetz") müssen öffentliche Rechtsträger ihre Ausgaben für Werbe- und Informationsschaltungen in Medien sowie für Medienförderungen halbjährlich melden. Die KommAustria erfasst und veröffentlicht diese Daten, die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ist ihre Geschäftsstelle.
Die Daten für das erste Halbjahr 2026 (1. Jänner bis 30. Juni) sind seit 15. Oktober 2026 auf der Website der RTR als Open Data abrufbar.
Was gemeldet wird – und was nicht
Ausgewertet wurden ausschließlich Werbeaufträge nach § 2 MedKF-TG. Gemeldet wird je Medium und Halbjahr das Gesamtentgelt, und zwar netto. Förderungen nach § 4 sind im Datensatz nicht enthalten. Bei Fußballklubs stehen hinter den Meldungen meist Sponsoring-Verträge, Bandenwerbung, digitale Screens, Flächen am Stadion oder Anzeigen in Klubmedien.
Unsere Auswahl
Wir haben aus der Datenbank alle Meldungen herausgefiltert, bei denen ein Fußballklub als Medieninhaber eingetragen ist. Berücksichtigt sind 13 Klubs: die Vereine, die im ersten Halbjahr 2026 in der ADMIRAL Bundesliga spielten, sowie der heurige Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau. Im ersten Halbjahr 2026 sind es 123 Meldungen von 43 Zahlern mit einem Volumen von rund 9,2 Millionen Euro. Für den Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2025 haben wir auch die Meldungen dieses Zeitraums ausgewertet.
Gelder fließen oft nicht an den Verein selbst, sondern an dessen Gesellschaften. Wir haben deshalb alle zugehörigen Medieninhaber einem Klub zugeordnet, etwa beim LASK die LASK GmbH, den Linzer Athletik-Sport-Klub und die LASK Akademie OÖ GmbH.
In den Grafiken sind die Zahlen in Tausend Euro (tEUR) angegeben und gerundet. Dadurch kann die Summe der Balken vom Gesamtwert um wenige Einheiten abweichen. Alle Beträge sind netto. Beträge unter 500 Euro erscheinen als "<1".
Wem die zahlenden Unternehmen gehören
Die Datenbank nennt nur den zahlenden Rechtsträger, nicht dessen Eigentümer. Die Einordnung der Unternehmen haben wir selbst recherchiert. Als öffentlich gelten Unternehmen im vollständigen Eigentum von Bund, Ländern oder Gemeinden, als mehrheitlich öffentlich solche mit Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand. Eigentümeranteile können sich ändern.
Hinzu kommen Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, etwa die Stadt Linz, das Land Oberösterreich, das AMS, die Wirtschaftskammer Kärnten oder der ORF, die in den Grafiken unter "Stellen" laufen. Als teilweise öffentlich gilt ein Unternehmen, das zur Hälfte der öffentlichen Hand gehört (bei der Austria Wien: die Central Danube Region Marketing).
Tochterunternehmen zählen wir einzeln, auch wenn sie zu einem Konzern gehören, etwa die Energie Steiermark AG und die Energie Steiermark Kunden GmbH.
Was die Zahlen nicht sagen
Nicht alles fließt in den Männer-Profifußball. Die Gelder gehen teils an Frauenteams, Nachwuchs, Akademien, Amateur- und Zweitmannschaften sowie andere Sportarten.
Gemeldet sind Entgelte, keine Zahlungsflüsse. Die Datenbank enthält die für das jeweilige Halbjahr gemeldeten Entgelte. Zahlungszeitpunkte und Vertragsdetails sind nicht ersichtlich.
Kein Rückschluss auf Gesamtbudgets. Die Zahlen zeigen nur Aufträge öffentlicher bzw. mehrheitlich öffentlicher Rechtsträger. Zahlungen privater Sponsoren und andere Einnahmen der Klubs sind nicht enthalten.
Daten und weitere Informationen
Die Auswertung zu den 13 Klubs und die Einordnung der Eigentümerstrukturen stammen aus eigener Recherche. Datenstand: RTR-Veröffentlichung vom 15. Oktober 2026.