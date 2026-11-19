Datengrundlage und Methode

Woher die Daten stammen

Alle Zahlen stammen aus der Medientransparenz-Datenbank der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria). Nach dem Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz (MedKF-TG, kurz "Medientransparenzgesetz") müssen öffentliche Rechtsträger ihre Ausgaben für Werbe- und Informationsschaltungen in Medien sowie für Medienförderungen halbjährlich melden. Die KommAustria erfasst und veröffentlicht diese Daten, die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ist ihre Geschäftsstelle.

Die Daten für das erste Halbjahr 2026 (1. Jänner bis 30. Juni) sind seit 15. Oktober 2026 auf der Website der RTR als Open Data abrufbar.

Was gemeldet wird – und was nicht

Ausgewertet wurden ausschließlich Werbeaufträge nach § 2 MedKF-TG. Gemeldet wird je Medium und Halbjahr das Gesamtentgelt, und zwar netto. Förderungen nach § 4 sind im Datensatz nicht enthalten. Bei Fußballklubs stehen hinter den Meldungen meist Sponsoring-Verträge, Bandenwerbung, digitale Screens, Flächen am Stadion oder Anzeigen in Klubmedien.

Unsere Auswahl

Wir haben aus der Datenbank alle Meldungen herausgefiltert, bei denen ein Fußballklub als Medieninhaber eingetragen ist. Berücksichtigt sind 13 Klubs: die Vereine, die im ersten Halbjahr 2026 in der ADMIRAL Bundesliga spielten, sowie der heurige Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau. Im ersten Halbjahr 2026 sind es 123 Meldungen von 43 Zahlern mit einem Volumen von rund 9,2 Millionen Euro. Für den Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2025 haben wir auch die Meldungen dieses Zeitraums ausgewertet.

Gelder fließen oft nicht an den Verein selbst, sondern an dessen Gesellschaften. Wir haben deshalb alle zugehörigen Medieninhaber einem Klub zugeordnet, etwa beim LASK die LASK GmbH, den Linzer Athletik-Sport-Klub und die LASK Akademie OÖ GmbH.

In den Grafiken sind die Zahlen in Tausend Euro (tEUR) angegeben und gerundet. Dadurch kann die Summe der Balken vom Gesamtwert um wenige Einheiten abweichen. Alle Beträge sind netto. Beträge unter 500 Euro erscheinen als "<1".

Wem die zahlenden Unternehmen gehören

Die Datenbank nennt nur den zahlenden Rechtsträger, nicht dessen Eigentümer. Die Einordnung der Unternehmen haben wir selbst recherchiert. Als öffentlich gelten Unternehmen im vollständigen Eigentum von Bund, Ländern oder Gemeinden, als mehrheitlich öffentlich solche mit Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand. Eigentümeranteile können sich ändern.

Hinzu kommen Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, etwa die Stadt Linz, das Land Oberösterreich, das AMS, die Wirtschaftskammer Kärnten oder der ORF, die in den Grafiken unter "Stellen" laufen. Als teilweise öffentlich gilt ein Unternehmen, das zur Hälfte der öffentlichen Hand gehört (bei der Austria Wien: die Central Danube Region Marketing).

Tochterunternehmen zählen wir einzeln, auch wenn sie zu einem Konzern gehören, etwa die Energie Steiermark AG und die Energie Steiermark Kunden GmbH.

Was die Zahlen nicht sagen

Nicht alles fließt in den Männer-Profifußball. Die Gelder gehen teils an Frauenteams, Nachwuchs, Akademien, Amateur- und Zweitmannschaften sowie andere Sportarten.

Gemeldet sind Entgelte, keine Zahlungsflüsse. Die Datenbank enthält die für das jeweilige Halbjahr gemeldeten Entgelte. Zahlungszeitpunkte und Vertragsdetails sind nicht ersichtlich.

Kein Rückschluss auf Gesamtbudgets. Die Zahlen zeigen nur Aufträge öffentlicher bzw. mehrheitlich öffentlicher Rechtsträger. Zahlungen privater Sponsoren und andere Einnahmen der Klubs sind nicht enthalten.

Daten und weitere Informationen

Die Auswertung zu den 13 Klubs und die Einordnung der Eigentümerstrukturen stammen aus eigener Recherche. Datenstand: RTR-Veröffentlichung vom 15. Oktober 2026.